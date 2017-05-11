Başkan Ozan’dan Minare Yapımına Tam Destek

Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, Koğuk Mahallesinde bulunan 600 yıllık Ova Camisinde devam eden minare yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, Koğuk Mahallesinde bulunan 600 yıllık Ova Camisinde devam eden minare yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Koğuk Mahalle Muhtarı Fatih Yalçınkaya ve Ziraat Odası Koğuk Mahalle Delegesi Metin Yalçınkaya tarafından karşılanan Başkan Tuğrul Ozan, "Hayırsever vatandaşlarımız tarafından yapılacak minareye Karpuzlu Belediyesi olarak imkanlarımız dahilinde tam destek vereceğiz. Tüm ekipman, makine ve malzeme desteğini sağlayacağız. Göreve geldiğimizden bu yana cami tamirat ve boyama işlemlerinde mahalle camilerine tam destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Mahalle sakinleri tarafından imece usulü olarak yapılan çalışmalara bizzat katılan Başkan Ozan, harç karma çalışması yaparak yardımcı oldu.