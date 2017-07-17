Başkan Özcan’a Personelinden Sürpriz Doğum Günü

Niksar Belediyesi personeli, Belediye Başkanı Özdilek Özcan için sürpriz kutlama hazırlayarak doğum gününü kutladı.

Niksar Belediyesi personeli, Belediye Başkanı Özdilek Özcan için sürpriz kutlama hazırlayarak doğum gününü kutladı.

Niksar Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen kutlamaya birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Sürpriz yapan personeline teşekkür ederek, yapılan kutlamanın kendisini duygulandırdığını ifade eden Başkan Özcan, "Ekip işiyle beraber gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmaların temel mimarları olan değerli personelim birlik beraberlik içinde daha nice yılları geçirmeyi temenni ediyorum" dedi.

Pasta kesimini gerçekleştiren Başkan Özcan kutlama için teşekkürlerini iletti, personel de Başkan Özcan'a yeni yaşı için iyi dileklerde bulundu.