  • BIST 102.394
  • Altın 164,674
  • Dolar 3,9555
  • Euro 4,6858
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Başkan Özdemir İşadamı Doğan İle Bir Araya Geldi

» »
Başkan Özdemir İşadamı Doğan İle Bir Araya Geldi
Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'i, işadamı Halil Doğan ziyaret etti.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'i, işadamı Halil Doğan ziyaret etti.

Aydınlatma sistemi işi yapan İş adamı Halil doğan, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'i ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Doğan, Gölbaşı ilçesinin güzel ve yaşanılabilir bir ilçe olduğunu belirterek ilçeyi her geçen gün daha da güzelleştiren bir şehir yapısına kavuşturdukları için Başkan Özdemir'e teşekkür etti. Belediye Başkanı Yusuf Özdemir de ilçe ve çalışmalar hakkında kısa bilgiler vererek tüm çalışmaların halk eksenli olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmalardan sonra Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'e iş adamı Halil Doğan tarafından süs vazosu hediye edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Artuklu Belediyesinden Öğretmenlere Şanlıurfa Gezisi29 Kasım 2017 Çarşamba 12:53
  • Batman Belediyesi Günde 25 Binin Üzerinde Yolcu Taşıyor29 Kasım 2017 Çarşamba 12:53
  • Kafasına Buz Kütlesi Düşen Lise Öğrencisi Taburcu Edildi29 Kasım 2017 Çarşamba 12:53
  • Sakarya’daki Vahşi Cinayetin Davası Cuma Günü Başlıyor29 Kasım 2017 Çarşamba 12:53
  • Başkan Özdemir İşadamı Doğan İle Bir Araya Geldi29 Kasım 2017 Çarşamba 12:48
  • Başkan Çelik: “Bu Gece Bir Fırsattır”29 Kasım 2017 Çarşamba 12:48
  • Adana Bölge Adliye Mahkemesi’nde Ek Güvenlik29 Kasım 2017 Çarşamba 12:48
  • Engelli Öğrencilerden İlahi Konseri29 Kasım 2017 Çarşamba 12:43
  • Hacı Ahmet Arısoy Lisesi’nden Mevlid Kandili Programı29 Kasım 2017 Çarşamba 12:43
  • Tarihi Kurşunlu Han Özüne Dönüyor29 Kasım 2017 Çarşamba 12:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti