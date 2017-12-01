Başkan Özdemir Sanayi Esnafıyla Yemekte Buluştu

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Küçük Sanayi Esnafı ile kahvaltı programında bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Küçük Sanayi Esnafı ile kahvaltı programında bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, sanayi esnafına herhangi bir sorun olup olmadığını, eğer herhangi bir sorunları varsa kendilerine her türlü konuda yardımcı olunacağını belirterek kahvaltıya katılan esnaflara teşekkür etti.

Sanayi esnafı ise kahvaltı programından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Küçük Sanayi Sitesi girişine sanayiyi gösteren bir tabela takılmasını rica etti.