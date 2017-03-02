Başkan Özdemir’e Kendi Portresi Hediye Edildi

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'e İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü Usta Öğreticisi Yeliz Şahin'in ahşap yakma tekniğiyle çizdiği...

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'e İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü Usta Öğreticisi Yeliz Şahin'in ahşap yakma tekniğiyle çizdiği portresi hediye edildi.

Çizdiği portreyi başkan Özdemir'e hediye eden İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Usta Öğreticisi Yeliz Şahin, "15 Temmuz'da çekilen bu fotoğraf çok hoşuma gitmişti. Ben de bunu ahşap yakma tekniğini kullanarak hem kaymakam beyin hem de belediye başkanımızın olduğu fotoğrafı bu şekilde yeniden çizdim. Yaptığım resmi belediye başkanımıza da hediye etmek istedim" dedi.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'de Usta Öğretici Yeliz Şahin'e güzel düşünceleri ve ahşap yakma tekniğiyle çizdiği resim için teşekkür etti.