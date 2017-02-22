Başkan Öz’den, Başkan Kayda’ya Taziye Ziyareti

Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, geçtiğimiz hafta kayınvalidesini kaybeden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret ederek taziye...

Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, geçtiğimiz hafta kayınvalidesini kaybeden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Geçtiğimiz hafta kayınvalidesi Zekiye Kocagöz'ü kaybeden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya taziye ziyaretleri devam ediyor. Başkan Kayda'ya son olarak, Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Başkan Öz, "Anne ve babayı kaybetmek bizleri çok üzüyor. Geride kalanlara Allah sağlık ve ömür versin. Değerli büyüklerinizin de mekanı cennet olsun" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Kayda, taziye ziyaretinden dolayı Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz'e teşekkür ederek, baş sağlığı dileklerini kabul etti.