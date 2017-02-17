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Başkan Özer Güven Tazeledi

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Başkan Özer Güven Tazeledi
Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan seçiminde, mevcut Başkan Yılmaz Özer, güven tazeledi.

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan seçiminde, mevcut Başkan Yılmaz Özer, güven tazeledi.

Dursun Akçam Kültür Evinde gerçekleşen olağan kurulda, mevcut Başkan Yılmaz Özer ve Kemal Altun yarıştı. Seçim, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Divan Kurulu Başkanlığı'na, Iğdır Esnaf ve Sanatkatlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Artantaş ve Katip yardımcılığına ise Zeki Yıldırım ve Güntay Hışır oy birliği ile kabul edildi.

3 odadan toplam 29 delegenin oy kullandığı seçimde, Yılmaz Özer 14 oy alırken, Kemal Altun ise 13 oy aldı. 2 oy'da geçersiz sayıldı.

Seçimden sonra delegelere teşekkür eden Yılmaz Özer, "Bizler oda olarak bugüne kadar sürekli esnaflarımıza yardımcı olan, onların sorun ve sıkıntılarını gideren bir çizgide ilerledik. Bundan sonra da bu çizgimiz aynen devam edecektir. Odamızın bazı sıkıntılarının olduğu malumunuzdur. Ama bizler buna rağmen hiçbir menfaat beklentisinde olmadan sadece esnaflarımıza nasıl yardımcı olabilir, onlara nasıl hizmet edebiliriz anlayışıyla çalıştık. Bu anlayışımızdan ödün vermeden yeni dönemde de Allah'ın izniyle çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

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