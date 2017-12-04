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Başkan Özgüven, Engelliler İçin Düzenlenen Programa Katıldı

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Başkan Özgüven, Engelliler İçin Düzenlenen Programa Katıldı
Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü programına katıldı.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü programına katıldı.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, bir dinlenme tesislerinde düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programına katıldı. İnanan yüreklerde engel olmadığını belirten Başkan Özgüven, "Engellileri yalnızca 3 Aralık'ta değil her zaman hatırlamalı, yaşamımızın her anına koymalıyız ve özgüven kazandırarak topluma katılımlarını sağlamalıyız. Unutmayalım her birimiz birer engelli adayıyız. Onların yüzlerindeki tebessüm tüm dünyaya örnek olmalıdır. Onların sabrına ve azmine hayran olmamak elde değil. Ne olursa olsun yaşama sımsıkı sarılan bu koca yüreklere destek olmak bizlerin görevidir. Ayrıca onların hayata sımsıkı sarılmalarında inanılmaz destekleri olan değerli ailelerine de yürekten teşekkür ediyorum. Belediye olarak hayata dezavantajlı başlayan ve yaşam içerisinde talihsizlik yaşayan bu kardeşlerimizin her zaman yanında olduk. Her türlü ihtiyaçlarını karşılamak noktasında canla başla çalıştık. Onlara yönelik birçok hizmeti gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de her daim bu kardeşlerimizi gözetecek ve destekçileri olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bu programda emeği olanları tebrik ediyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nün hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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