Başkan Özgüven: “Vatandaşımızın Allah Razı Olsun Dileği Bizim En Büyük Kazancımız”

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi yıllardır hizmet götürülmeyen bölgelerdeki sıkıntıları çözüme kavuşturuyor.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi yıllardır hizmet götürülmeyen bölgelerdeki sıkıntıları çözüme kavuşturuyor.

Altyapısı biten bölgelerde sıcak asfalt çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 50 yıldır Cinler Mahallesi'nde asfalt yapılmayan bölgenin asfalt çalışmasını tamamladı. "50 yıllık hasretimize son veren Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun'" diyen mahalle sakinleri mutluluklarını dile getirdi.

Belediye'nin asli görevlerinden birinin de asfalt çalışmaları olduğunu belirten Başkan Özgüven, "2017 asfaltlama çalışmalarımızı hızlandırdık. Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfalt çalışmalarını bitirerek hemşehrilerimize daha yaşanabilir estetik kent kimliği oluşturuyoruz. Yıllarca bu bölgenin asfalt hizmeti almamış olması gerçekten üzücü bir durum. Üç yıldır şehrimizin fiziki hizmetler noktasında kangren haline gelmiş bölgelerinde sıkıntıları çözmek için ekiplerimizle yoğun mesai harcıyoruz. Ereğli'ye hizmet bizim için bir mutluluk kaynağıdır. Hizmet noktasında ayrım yapmaksızın her vatandaşımızın belediye hizmetlerinden yararlanabilmesi için canla başla çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın Allah razı olsun dilekleri bizim en büyük kazancımız. Bize güvenen halkımızın desteğiyle şehrimize hak ettiği hizmetleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.