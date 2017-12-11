Başkan Özkan’a Teşekkür Plaketi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Teknik Eğitim Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören ÜNİAK üyesi öğrenciler, Simav Belediye...

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Teknik Eğitim Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören ÜNİAK üyesi öğrenciler, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan'ı makamında ziyaret ederek, teşekkürlerini ilettiler.

Simav ÜNİAK Başkanı Ceyhun Şen, her platformda kendilerine destek olan Süleyman Özkan'ın öğrenci dostu Belediye Başkanı olduğunu ifade etti.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, yaptığı konuşmada, " Bizler, öğrencilik yıllarımızda bir çok zorluklar içinde öğrenim gördük. Üniversite gençliğinin maddi ve manevi sıkıntıları ile yakından ilgileniyoruz. İlçemize değişik il ve ilçelerden gelen gençlerimizin istek ve şikayetlerini dinleyip, yerine getirmeye çalışıyoruz, onlar bizim geleceğimizin teminatı ve bizim için en kıymetli emanetlerdir. Kurucu üyelerinin tamamen üniversiteli öğrencilerden oluşan ÜNİAK üyesi gençlerimizin ziyaretinden gurur duydum, sunmuş oldukları plaket için teşekkür ediyorum" dedi. (MEİ-EFE)