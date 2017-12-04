Başkan Özkan’dan Engelliler Günü Ziyaretleri

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir dizi ziyaretlerde bulundu. Başkan Özkan, engelli vatandaşların 3 Aralık Dünya Engelliler Günlerini kutladı.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan İşitme Engelliler, Altı Nokta Körler Derneği ve Sakatlar Derneği Niğde Şubelerini ziyaret ederek engelliler ve yakınları ile bir araya geldi. Tüm engellilerle tek tek sohbet ederek onların talep ve isteklerini dinleyen Başkan Özkan her zaman engellilerin yanında olduklarını belirterek kenti engelli dostu şehir yapacaklarını söyledi. Sakatlar Derneği'nde düzenlenen programa, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rıfat Özkan, AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, Niğde Sakatlar Derneği Şube Başkanı Songül Çalışkan, Siyasi Partilerin ve STK'ların Temsilcileri, Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplum gönüllüleri ve dernek üyeleri ile aileleri katıldı. Sakatlar Derneği'nde düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan Songül Çalışkan; "TÜİK verilerine göre nüfusun yüzde 12'si engellidir. Özellikle köy ve kasabalardaki engellilerin aktif yaşama erişimlerinin önündeki engeller çok daha fazla. Aramıza katılamayan köy belde ve ilçelerimizdeki engellilerimize ve ailelerine sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Ülkelerin uygarlık düzeylerinin en önemli göstergesi yaşlılara engellilere çocuk ve kadınlara verdiği değerle doğru orantılıdır. Bugünün anlamına uygun olarak en önemli beklentimiz bu dezavantajlı gruplardan olan engellilere karşı farkındalığın oluşması ve bilinç düzeyinin daha da gelişmesidir" diye konuştu.

Belediye Başkanı Rifat Özkan ise engelli vatandaşların Dünya Engelliler Gününü kutlayarak sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde değil her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını ve bundan sonra da olacaklarını ifade etti. Başkan Özkan; "Valimizle, il başkanımızla çok kararlıyız, çok farklı sıra dışı şeyler yapacağız. İşitme engelliler Derneğini ziyaret ettiğimde olimpiyat şampiyonu arkadaş görüm güllede. Halkımızla tanışsın diye önümüzdeki ay engelli kardeşlerimizden kim derece aldıysa veya toplu olarak futbol, engellilerimizin voleybol takımı, yüzme billboardlarda sergileyeceğiz. başarılar dileyeceğiz ki halkımızda Niğde'deki yaşayan engellilerimizin diğer vatandaşlarımız gibi sportif faaliyette çok başarılı olduklarını görsünler. Halkımızın içine katılma noktasında gerek sportif faaliyetlerde gerek sosyal faaliyetlerde birlikte olsunlar. Empati kuralım diye çalışmalar da yapacağız. Sadece fiziki engellerin kaldırılması değil sosyal aktivitelerle de halkımızın arasında olacağız inşallah. Hepinizin Engelliler Gününü kutluyor, saygı ve sevgiler sunuyorum" dedi. AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin ise yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

"Sizleri kanunen koruma altına ve destek altına aldık. 2010 yılında anayasanın 10. maddesinde yaptığımız değişiklikle engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılığı anayasa ilkesi haline getirdik. Yaşamlarını tek başına sürdüremeyecek derecede engelli olan kişilere ise evde bakım destek hizmetlerini gerçekleştirdik. 2005'ten bu yana da etkin bir şekliyle bu hizmeti hükümetimiz devam ettirmekte. Şubat 2017 ayı itibariyle 485 bin 239 vatandaşımızın fiilen evinde sağlık bakımını yapmakta. 2002 yılında 30 engelliye bir bakım personeli düşerken şuanda 6 engelliye 1 bakım personelimiz düşmekte. Hem sizlere istihdam hem de sizlere bakacak kişilerin istihdamını artırdık" şeklinde konuştu.

Günün anlam ve önemine değinen bir konuşma yapan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek da; "Şüphesiz ki engellilerin sorunu sadece kendilerini ve onların yakın çevresini ailelerini ilgilendirmiyor. Engellilerin sorunu aslında tüm toplumu ilgilendiriyor. Bu anlayış doğrultusunda da devletimiz, hükümetimiz son yıllarda çok ciddi önlemler aldı. Çok ciddi adımlar atıldı ve düzenlemeler yapıldı. Bunlardan birincisi çok ağır engelli olan vatandaşlarımıza evde bakım aylığı bağlandı. Engellilerimizin maaşları artırıldı. Engelli istihdamın artırılması yönünde bazı adımlar atıldı ve en önemlisi de toplumumuzdaki engelliler konusundaki ön yargılar büyük ölçüde giderildi. Toplumun tüm kesimleri artık engellilerimizi kucaklıyor onların hayatını kolaylaştırma adına evinden çıktıklarından tekrar evlerine dönene kadar kamusal alandaki tüm hizmetlerden en iyi şekilde yararlanma adına tüm toplum kesimleri artık daha bilinçli ve daha engelli kardeşlerimizi kucaklayıcı bir şekilde bilinçli bir şekilde hareket ediyorlar. Onlara çok iyi imkanlar sağlayacağımızı düşünüyorum. Hepinizin Dünya Engelliler Gününü kutluyorum" dedi.