Başkan Öztürk, "Daha Hızlı Hizmet İçin Evet"

"Yeni Türkiye İçin Evet" kampanyası saha çalışması kapsamında Zonguldak'ta temaslarda bulunan TBMM Stratejisti ve önceki dönem AK Parti Zonguldak Milletvekili...

"Yeni Türkiye İçin Evet" kampanyası saha çalışması kapsamında Zonguldak'ta temaslarda bulunan TBMM Stratejisti ve önceki dönem AK Parti Zonguldak Milletvekili A. Adayı Dr. Hasan Özgür Özen, Gökçebey ilçe Başkanı Hayrettin Karadağ ve beraberlerindeki heyet Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Öztürk ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mevcut sistemin hantallığından dolayı hizmet getirirken gecikmeler yaşayan biri olarak Yeni ve daha dinamik bir Türkiye için Evet demek çok önemli. Bu şekilde vatandaşlarımıza sunacağımız hizmet ve yatırımların önünde engel olan birçok bürokratik engelden kurtulacağız" dedi.

Dr. Hasan Özgür Özen de Başkanın görüşlerine katıldığını belirterek, "Değişen dünya düzenine hızlı bir şekilde uyum sağlamak çok önemli. Değişen dünya düzenine hızlı ayak uydurabilen ülkeler, yeni dünya düzeninde daha çok söz sahibi olacak. Mevcut sistem buna engel. Yeni Türkiye için Evet demek ülkemizin yeni dünya düzeninde daha güçlü bir pozisyon almasını istiyorum demektir" dedi.