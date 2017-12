Başkan Öztürk Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, düzenlenen toplantıda mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, düzenlenen toplantıda mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıda 2017 yılı içerisinde yapılan çalışmalar ve 2018 yılında yapılacak projeler masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, 15 Temmuz hain darbe girişimi yüzünden 2016 yılında birçok çalışmayı yapamadıklarını dile getirerek, "2016 yılı içerisinde yapılacak olan bütün yatırım programları ertelendi. Tamamı 2017 yılına kaldı. Bu hain darbe girişimi yüzünden yatırımlarımız eksik kaldı. 2018 yılında planlamış olduğumuz bütün işlerin yapılması için el birliği ile elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı. Muhtarlarla her platformda bir araya gelmeye çalıştıklarını aktaran Öztürk, "Zaten olması gereken de bu. Görüşme konusunda da muhtarların her zaman önceliği vardır. Yoğun bir programım olmadığı müddetçe siz değerli muhtarlarımıza kapımız her zaman açık. Mesul olduğunuz mahallelerinizin sorunlarını halletmek için bütün personeller yoğun bir mesai sarf ediyorlar. Sizler vasıtasıyla az çok hangi mahallenin ne sorunu var bunlara vakıf olduk artık. Sizlere gelen elektrik, ulaşım gibi konuları ilgili kurumlarla görüşüp çözmeye çalışıyoruz. Tabi işin doğası gereği ihtiyaçlar sonsuz, imkanlar kısıtlı. Biz elimizdeki imkanları vatandaşlarımıza sunmak için gayret sarf ediyoruz. Bizler halkımıza hizmet için varız. Sizlerden gelen görüş ve önerileri yerine getirmek biz idarecilerin asli görevidir" şeklinde konuştu. Özellikle adrese dayalı nüfus çalışması hakkında mahallelere düşen nüfusu arttırmak için muhtarlardan büyük destek beklediğinin altını çizen Başkan Öztürk, "İlçedeki asfalt, kilit taşı, yol, tretuvar ve kaldırım çalışmalarını en kısa zamanda bitireceğiz. Bu ilçede biz yaşıyorsak devletimizin verdiği bu imkanları vatandaşımız için kullanacağız. Yeter ki vatandaşımız rahat bir şekilde yaşamlarına devam etsin, biz belediye olarak elimizden gelen bütün çabayı hep beraber sarf edeceğiz" diye konuştu. Bütün mahalle muhtarlarının talep ve önerilerinin tek tek not edildiği toplantıda 2018 yılı içerisinde yapılacak olan yatırımlar da değerlendirildi. Yapılan çalışmalardan dolayı muhtarlar ise Başkan Öztürk'e teşekkür etti.

Toplantıya Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, AK Parti Yazıhan İlçe Başkanı Veysel Ateş, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili H. Ahmet Şahin, AK Parti ve CHP belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.