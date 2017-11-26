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Başkan Öztürk’ten Flaş Fenerbahçe Açıklaması

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Başkan Öztürk’ten Flaş Fenerbahçe Açıklaması
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, sahalarında 1-0 yenildikleri Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, sahalarında 1-0 yenildikleri Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Fenerbahçe yönetiminde yer alacak mısınız?" sorusuna ise, "Bu kulübe bir hakarettir, söylentisi bile çok çirkin" cevabını verdi.

Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, Guiliano'nun ilk yarıda attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılırken, maç sonunda Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk açıklamalarda bulundu. Antalyaspor'un her iki devrede de diri durduğunu belirten Öztürk, "Fenerbahçe de diriydi. İyi organize olmuşlardı. Golden sonra da onların istediği yönde oyunu soğutarak gittiler" dedi.

"Biraz battı açıkçası"

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'ı eleştiren Öztürk, "Hakemin biraz düşük performans gösterdiğini düşünüyoruz. İnceden oluyor ya, büyük kararı olmadı, hakemi bağlayacak bir şey yok orada ama biraz battı açıkçası" ifadesini kullandı.

"Söylentisi bile çok çirkin"

Antalyaspor başkanlığından ayrıldıktan sonra Fenerbahçe yönetimine gireceği yönündeki iddialara "hakaret olarak algılıyorum" cevabını veren Öztürk, şunları söyledi:

"Ben bunu başkanı olduğum camiaya hakaret olarak algılıyorum. Ben burada bir camianın bir başkanıyım, spor kulübünün başkanıyım. Baktığımızda Fenerbahçe'ye şöyle, böyle olacak demek şu anda yaptığım göreve ve taraftara saygısızlık olur. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Bu kulübe bir hakarettir. Söylentisi bile çok çirkin."

Başkanlığa aday olacak mı?

Son olarak başkanlığı bırakıp bırakmayacağı sorusu üzerine ise Öztürk, "Aday olup olmayacağım Ayın 7'sinde belli olacak. Ben o zamana kadar bir şey yapmak istemiyorum, hala bir süreç ilerliyor ve o sürece bakacağız" yanıtını verdi.

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