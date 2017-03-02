Başkan Palancıoğlu’ndan Minik Öğrencilere Sürpriz

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Şehit Burhan Kaplan İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle zaman geçirdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Şehit Burhan Kaplan İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle zaman geçirdi. Ziyaretten sonra öğrencilere sürpriz yapan Başkan Palancıoğlu, öğrencileri yakında açılacak olan Kadın Kültür Merkezi ve Kapalı Çocuk Parkı'na götürdü.

Öğrencilerle birlikte Kapalı Çocuk Parkı'na giden Başkan Mustafa Palancıoğlu, "Bugün ilkokuluna ziyarette bulunmuştuk. Ben de çocuklarımıza hediye olsun diye henüz açılını yapmadığımız kapalı çocuk parkı ve kadın kültür merkezine getirdim. Amacımız ailelerin ihtiyacı olduğunda çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir merkez tasarlamaktı. Bu projemiz çok şükür bitti. Burası sabah 08.00 saatlerinde başlayacak gece saat 22.00'a kadar açık olacak. 3 farklı sınıfımız var. Belediyemiz tarafından işletilen güvenli bir çocuk parkı ortaya çıktı. İnşallah önümüzdeki günlerde burası herkese açık bir şekilde hizmete başlayacak. 4-9 yaş grubu çocuklara 3 farklı sınıfımızda eğitim verilecek. Çocuklar şuan çok mutlu hoşlarına gitti. Talas'a hayırlı olsun." dedi.

Talas'ta çocuklar için büyük bir ihtiyacın giderildiğini vurgulayan Şehit Burhan Kaplan İlkokulu Öğretmeni Hatice Tanbay, "Böyle bir projenin hayata geçmesi çok güzel oldu. Başkan Bey'e ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben 3 çocuk büyüttüm böyle bir yeri çok aradım açıkçası. Büyük bir ihtiyaçtı. İhtiyaç giderildi ve oldukça yeterli donanımlı bir kreş olmuş. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bildiğimiz diğer başkanlar gibi değil. Söylediğini gerçekleştiriyor." diye ifade etti.

Kreşte birkaç saat zaman geçiren minik öğrenciler ise belediye başkanına sürprizi için teşekkür ederek doyasıya oyun oynadılar.