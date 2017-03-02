  • BIST 89.647
  • Altın 146,929
  • Dolar 3,6812
  • Euro 3,8721
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 14 °C

Başkan Palancıoğlu’ndan Minik Öğrencilere Sürpriz

» »
Başkan Palancıoğlu’ndan Minik Öğrencilere Sürpriz
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Şehit Burhan Kaplan İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle zaman geçirdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Şehit Burhan Kaplan İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle zaman geçirdi. Ziyaretten sonra öğrencilere sürpriz yapan Başkan Palancıoğlu, öğrencileri yakında açılacak olan Kadın Kültür Merkezi ve Kapalı Çocuk Parkı'na götürdü.

Öğrencilerle birlikte Kapalı Çocuk Parkı'na giden Başkan Mustafa Palancıoğlu, "Bugün ilkokuluna ziyarette bulunmuştuk. Ben de çocuklarımıza hediye olsun diye henüz açılını yapmadığımız kapalı çocuk parkı ve kadın kültür merkezine getirdim. Amacımız ailelerin ihtiyacı olduğunda çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir merkez tasarlamaktı. Bu projemiz çok şükür bitti. Burası sabah 08.00 saatlerinde başlayacak gece saat 22.00'a kadar açık olacak. 3 farklı sınıfımız var. Belediyemiz tarafından işletilen güvenli bir çocuk parkı ortaya çıktı. İnşallah önümüzdeki günlerde burası herkese açık bir şekilde hizmete başlayacak. 4-9 yaş grubu çocuklara 3 farklı sınıfımızda eğitim verilecek. Çocuklar şuan çok mutlu hoşlarına gitti. Talas'a hayırlı olsun." dedi.

Talas'ta çocuklar için büyük bir ihtiyacın giderildiğini vurgulayan Şehit Burhan Kaplan İlkokulu Öğretmeni Hatice Tanbay, "Böyle bir projenin hayata geçmesi çok güzel oldu. Başkan Bey'e ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben 3 çocuk büyüttüm böyle bir yeri çok aradım açıkçası. Büyük bir ihtiyaçtı. İhtiyaç giderildi ve oldukça yeterli donanımlı bir kreş olmuş. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bildiğimiz diğer başkanlar gibi değil. Söylediğini gerçekleştiriyor." diye ifade etti.

Kreşte birkaç saat zaman geçiren minik öğrenciler ise belediye başkanına sürprizi için teşekkür ederek doyasıya oyun oynadılar.

Başkan Palancıoğlu’ndan Minik Öğrencilere Sürpriz

Başkan Palancıoğlu’ndan Minik Öğrencilere Sürpriz

Başkan Palancıoğlu’ndan Minik Öğrencilere Sürpriz

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi Projesi02 Mart 2017 Perşembe 14:18
  • Bozyazı’da Tüketicilerin Sorunları Çözülmeye Çalışılıyor02 Mart 2017 Perşembe 14:18
  • Madde Bağımlılığından Kurtulan Gençlerden Halk Oyunları, Koro Ve Tiyatro Gösterisi02 Mart 2017 Perşembe 14:13
  • Saü’de ‘Yaşayan Mimar Sinan’ Adlı Etkinlik Düzenlendi02 Mart 2017 Perşembe 14:13
  • Başkan Palancıoğlu’ndan Minik Öğrencilere Sürpriz02 Mart 2017 Perşembe 14:13
  • Yedisu Kaymakamı, Güzgülü Köylüleri İle Bir Araya Geldi02 Mart 2017 Perşembe 14:08
  • Altepe: “Uyuşturucuyla Topyekûn Mücadele Şart”02 Mart 2017 Perşembe 14:08
  • Gençlik Merkezi, Yeşilay Cemiyeti İle “Doğa Yürüyüşü” Gerçekleştirdi02 Mart 2017 Perşembe 14:08
  • Ygs Sınavına Girecek Adaylara Önemli Duyuru02 Mart 2017 Perşembe 14:08
  • Osmangazi Liderlerini Yetiştiriyor02 Mart 2017 Perşembe 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti