Başkan Pekdaş Romanlarla Buluştu

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Roman derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Roman derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. TBMM'nin ilk Roman milletvekili CHP'li Özcan Purçu'nun da katıldığı buluşmada Romanlar her zaman yanlarında olan Başkan Pekdaş'a vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkür etti.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Roman derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Konak Belediyesinin Çınarlı Üç Fidan Rekreasyon Alanında düzenlenen akşam yemeğine; TBMM'nin ilk Roman milletvekili CHP'li Özcan Purçu, Roman sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile Roman mahallelerinin muhtarları katıldı.

"Kentin rengisiniz"

Geceye ev sahipliğini yapan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Türkiye'nin en fazla Roman nüfusuna sahip ilçesinin Konak olduğunu belirterek, bu tür bir araya gelişlerin birlikteliği daha da güçlendirdiğini söyledi. Pekdaş, "Birlikte hem hoşça vakit geçirelim hem de daha kaynaşalım, sorunlarımızı dertlerimizi paylaşalım, birbirimize iyi gelelim istedik. Konak'ta birlikte yaşıyoruz, kentimize birlikte hizmet ediyoruz. Sorunlarımız ortak, bu yüzden çözümleri de birlikte oluşturmak zorundayız. Biz size çok güveniyoruz. Sizler bu kentin rengi, dokususunuz" dedi.

"Sema Başkan mahallemizin ablası"

Romanların TBMM'deki tek temsilcisi CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ise söze yıllardır bir araya gelemeyen Roman sivil toplum kuruluşlarını düzenlediği geceyle aynı masada buluşturan Başkan Pekdaş'a teşekkür ederek başladı. Pekdaş'ın Romanlar için büyük bir şans olduğunu dile getiren Purçu, "Bu ülke de bu kentte yaşıyorsak bir araya geleceğiz ve sorunlarımızı hep birlikte çözeceğiz. Bizler bu ülkenin renkleriyiz, bu ülkenin güler yüzüyüz. Herkes bizi çok seviyor ama bir araya gelemiyoruz. Kendi sıkıntımızı kendi içimizde yaşayan topluluk olarak yaşantımızı sürdürüyoruz. Sema Başkan mahallemizin ablası. Bu durumun avantajını kullanacağız. Birlikte sorunlarımızı çözeceğiz" diye konuştu.