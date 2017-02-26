  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C

Başkan Pekdaş Romanlarla Buluştu

» »
Başkan Pekdaş Romanlarla Buluştu
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Roman derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Roman derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. TBMM'nin ilk Roman milletvekili CHP'li Özcan Purçu'nun da katıldığı buluşmada Romanlar her zaman yanlarında olan Başkan Pekdaş'a vermiş olduğu desteklerden ötürü teşekkür etti.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Roman derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Konak Belediyesinin Çınarlı Üç Fidan Rekreasyon Alanında düzenlenen akşam yemeğine; TBMM'nin ilk Roman milletvekili CHP'li Özcan Purçu, Roman sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile Roman mahallelerinin muhtarları katıldı.

"Kentin rengisiniz"

Geceye ev sahipliğini yapan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Türkiye'nin en fazla Roman nüfusuna sahip ilçesinin Konak olduğunu belirterek, bu tür bir araya gelişlerin birlikteliği daha da güçlendirdiğini söyledi. Pekdaş, "Birlikte hem hoşça vakit geçirelim hem de daha kaynaşalım, sorunlarımızı dertlerimizi paylaşalım, birbirimize iyi gelelim istedik. Konak'ta birlikte yaşıyoruz, kentimize birlikte hizmet ediyoruz. Sorunlarımız ortak, bu yüzden çözümleri de birlikte oluşturmak zorundayız. Biz size çok güveniyoruz. Sizler bu kentin rengi, dokususunuz" dedi.

"Sema Başkan mahallemizin ablası"

Romanların TBMM'deki tek temsilcisi CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ise söze yıllardır bir araya gelemeyen Roman sivil toplum kuruluşlarını düzenlediği geceyle aynı masada buluşturan Başkan Pekdaş'a teşekkür ederek başladı. Pekdaş'ın Romanlar için büyük bir şans olduğunu dile getiren Purçu, "Bu ülke de bu kentte yaşıyorsak bir araya geleceğiz ve sorunlarımızı hep birlikte çözeceğiz. Bizler bu ülkenin renkleriyiz, bu ülkenin güler yüzüyüz. Herkes bizi çok seviyor ama bir araya gelemiyoruz. Kendi sıkıntımızı kendi içimizde yaşayan topluluk olarak yaşantımızı sürdürüyoruz. Sema Başkan mahallemizin ablası. Bu durumun avantajını kullanacağız. Birlikte sorunlarımızı çözeceğiz" diye konuştu.

Başkan Pekdaş Romanlarla Buluştu

Başkan Pekdaş Romanlarla Buluştu

Başkan Pekdaş Romanlarla Buluştu

Başkan Pekdaş Romanlarla Buluştu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hekimhan Muhtarlar Derneğinden Başkan Millioğulları’na Ziyaret26 Şubat 2017 Pazar 09:58
  • Başkan Doğan, Park Alanındaki Çalışmaları İnceledi26 Şubat 2017 Pazar 09:53
  • Aday Öğretmenlere Hizmet İçi Faaliyet Semineri26 Şubat 2017 Pazar 09:53
  • Büyükşehir’den İnşaat Malzemesi İhalesi26 Şubat 2017 Pazar 09:48
  • Başkan Pekdaş Romanlarla Buluştu26 Şubat 2017 Pazar 09:48
  • Kadın Emeği, Zeytinkay’de Hedef Büyüttü26 Şubat 2017 Pazar 09:48
  • Çelikcan: "Vatandaşa Sorun Çıkartan Bürokratlar Artık Barınamayacak"26 Şubat 2017 Pazar 09:43
  • Barış Fidanları Toprakla Buluştu26 Şubat 2017 Pazar 09:43
  • Malazgirt Belediyesi Sokaklardaki Buzları Temizliyor26 Şubat 2017 Pazar 09:43
  • Başkan Doğan’dan İzgaz Müdürüne Ziyaret26 Şubat 2017 Pazar 09:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti