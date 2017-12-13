  • BIST 108.313
  • Altın 153,536
  • Dolar 3,8493
  • Euro 4,5167
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Başkan Pekdaş’ın Acı Günü

» »
Başkan Pekdaş’ın Acı Günü
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın annesi, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın annesi, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Konak'a bağlı Çankaya Mahallesindeki evinde sabaha karşı vefat eden, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın annesi Macide Altay (77), öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır ve Özcan Purçu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Kaymakamı Mehmet Eriş, ilçe belediye başkanları, dernek ve oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, büyükşehir ve ilçe belediye meclis üyeleri, muhtarlar, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ile çok sayıda kişi katıldı.

Annesini kaybetmesinin acısını yaşayan Sema Pekdaş, taziyeleri de kabul etti. Başkan Pekdaş, cenaze namazında en ön sırada saf tutarken, gözyaşlarına engel olamadı. 77 yaşında yaşamını yitiren Macide Altay kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Macide Altay, Sığacık Mezarlığına defnedildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü Halk Ozanı Ali Kızıltuğ İçin Cemevinde Tören13 Aralık 2017 Çarşamba 14:58
  • İstanbul Kongre Merkezi Önünde ‘Kudüs’ Eylemi13 Aralık 2017 Çarşamba 14:53
  • Söke’de Pamuk Yetiştiriciliği Ve Sorunları Anlatıldı13 Aralık 2017 Çarşamba 14:53
  • Ak Ocaklar’dan Dündar’a Ziyaret13 Aralık 2017 Çarşamba 14:53
  • Ayçiçeği Vadisi İle Bisiklet Adası Projesi Bir Arada Yapılacak13 Aralık 2017 Çarşamba 14:53
  • Karaman’da Kedi Ve Köpek Ölümleri13 Aralık 2017 Çarşamba 14:48
  • Melikgazi Belediyesi Vergi Mükelleflerinin Beyanlarını Güncelliyor13 Aralık 2017 Çarşamba 14:43
  • Sydv Mütevelli Heyeti Muhtarlık Seçimi Yapıldı13 Aralık 2017 Çarşamba 14:38
  • Van’da Merdiven Altı İmalathanelere Ani Baskın13 Aralık 2017 Çarşamba 14:38
  • Yunusemre, Uyum İçin Pedal Çevirenleri Ağırladı13 Aralık 2017 Çarşamba 14:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti