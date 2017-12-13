Başkan Pekdaş’ın Acı Günü

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın annesi, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın annesi, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Konak'a bağlı Çankaya Mahallesindeki evinde sabaha karşı vefat eden, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın annesi Macide Altay (77), öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır ve Özcan Purçu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Kaymakamı Mehmet Eriş, ilçe belediye başkanları, dernek ve oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, büyükşehir ve ilçe belediye meclis üyeleri, muhtarlar, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ile çok sayıda kişi katıldı.

Annesini kaybetmesinin acısını yaşayan Sema Pekdaş, taziyeleri de kabul etti. Başkan Pekdaş, cenaze namazında en ön sırada saf tutarken, gözyaşlarına engel olamadı. 77 yaşında yaşamını yitiren Macide Altay kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Macide Altay, Sığacık Mezarlığına defnedildi.