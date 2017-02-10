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Başkan Polat Hastaları Ziyaret Etti

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Başkan Polat Hastaları Ziyaret Etti
Aşkale ilçe Belediye Başkanı Şenol Polat ilçe hastanesinde yatan hastaları tek tek ziyaret ederek sohbet etti.

Aşkale ilçe Belediye Başkanı Şenol Polat ilçe hastanesinde yatan hastaları tek tek ziyaret ederek sohbet etti.

Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, ilçe devlet hastanesinde tedavi gören hastaları akşam saatlerinde ziyaret etti. Tek tek hastaları ziyaret eden Polat, hastalarla sohbet etti. Hastalar Başkanın gelişi ve ziyaretleri ile memnun olurken hastaneden ayrılan Belediye Başkanı Polat daha sonrasında evlerinde hasta olan vatandaşları gezerek ziyaretlerine devam etti.

Başkan Polat Hastaları Ziyaret Etti

Başkan Polat Hastaları Ziyaret Etti

Başkan Polat Hastaları Ziyaret Etti

Başkan Polat Hastaları Ziyaret Etti

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