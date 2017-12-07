Başkan Polat Öğrencilerle Bir Araya Geldi

"Gelecek Gençlerin" Projesi kapsamında Yeşiltepe Anadolu Lisesinde öğrencilerle fikir alış verişinde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat,...

"Gelecek Gençlerin" Projesi kapsamında Yeşiltepe Anadolu Lisesinde öğrencilerle fikir alış verişinde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Türkiye okuyan gençlikle hedeflerine ulaşacak" dedi.

Okulun ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkür eden Okul Müdürü Hüseyin Göğen, öğrencilere tavsiyelerde bulunduğu konuşmasında, "Başarısız olmaktan korkmayın, sıkı çalışmayla başarıyı yakalayabilirsiniz. Gözlerinizi hedeften ayırmazsanız engelleri teker teker görürsünüz. Büyük yolculuklar küçük adımlar başlar, girişken olun ve yeniden deneyin. Eski köye yeni adetler getirin, icat çıkarın, yeter ki o gayreti ve isteği ortaya koyun. Yaptığınız işler size zor gelmesin, kolaya kaçmayın, yolun başında hemen pes etmeyin, umudunuzu yitirmeyin" şeklinde konuştu.

Bütün okul ziyaretlerinden olduğu gibi öğrencilere eğitim ve meslek hayatları başta olmak üzere hayat mücadelelerinde dikkat etmeleri gereken konularda deneyim ve tecrübelerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Öğrencilerden derslerine en iyi şekilde çalışmalarını, topluma yararlı bireyler olmaları için de kendilerini sürekli geliştirmelerini tavsiye eden Belediye Başkanı Polat, "Yaptığımız hangi iş olursa olsun sağlam ve sıkı yapmaya özen göstereceğiz. Tuttuğumuzu sağlam tutacağız. Çünkü kuralların olmadığı, vicdanın olmadığı, insaf ve izanın olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Dünyaya adalet, bilgelik, ilim ve irfan götüren bir ecdadın torunları olduğumuzu asla unutmayacağız, bununla birlikte üzerimize düşen görevleri yapmadığımız için, kendimizi günümüz şartlarına göre yenilemediğimiz için, boş verdiğimiz için, tembellik yaptığımız için, gelişmelere ayak uyduramadığımız için rakiplerimiz bizi paramparça ettiler. Ecdadımız bu yaşananların ardından Misak-i Milliden başka gidecek yerimiz yok dedi. Bizler de torunları olarak ecdadımızın bize emanet ettiği şehit kanlarıyla sulanmış Anadolu topraklarına sonuna kadar sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Dünyadaki rekabete ayak uydurmak için öncelikle eğitimin ve okumanın önemli olduğuna işaret eden Polat, "Bundan sonra millet olarak şaha kalkacağımıza yürekten inanıyorum ancak bunu yapmak için de Cenab-ı Allah'ın Kuran-ı Kerim'deki ilk emri olan " Seni Yaradan Rabbinin Adıyla Oku" emrini layıkıyla yerine getirmemiz lazım. Alemlerin Efendisi Hz.Muhammed (SAV) "Beşikten mezara kadar ilim" diye buyurmaktadır. Doğduğumuz andan ölüme kadar öğrenmek devam ediyor, bizlere düşen görev öğrenmeden geri durmayacağız. Öncelikle kendimizi çok iyi yetiştireceğiz, en az iki farklı yabancı dil öğreneceğiz. Kendimizi günün şartlarına göre güncelleyeceğiz ve yetiştireceğiz. Sizler gelecekte farklı meslek dallarında bu ülkeye hizmet edeceksiniz ancak hepinizin yapacağı ortak iş: Okumaktır" dedi.

Toplumdaki her bireyin insanlık içinde görevleri olduğunu anımsatan Başkan Polat, "Hepimizin şahsi sorumluluklarımızın haricinde bu topluma karşıda ciddi görevlerimiz var. Yaşadığımız kente, ülkeye ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan İslam Ümmeti için sorumluluklarımızı unutmayalım. Dünyaya adalet götürme hedeflerimiz var" değerlendirmesinde bulundu.

Bir öğrencinin "Belediye Başkanı oldunuz, bundan sonraki hedefleriniz nelerdir?" sorusuna Başkan Polat şu yanıtı verdi: "Hedefsiz insan asla olmaz, hedeflere ulaşmak için çok çalışmak gerekiyor. Öğrenciliğim halen devam ediyor, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerde doktora yapıyorum. Belediye Başkanı olduk diye hayat bitmiyor. "Sen Belediye Başkanısın, kendini niye bu kadar yoruyorsun, daha ne olacaksın?" denilebilir ancak ben bunları asla kabul etmiyorum. Allah'ın bize vermiş olduğu kabiliyeti en üst noktalara kadar değerlendirmemiz lazım, tembellik hakkımız yok. Milletimize hizmet etme onurunu bizlere yaşatan Allah'a binlerce kez hamd ediyoruz, yolumuz daha uzun, alacak daha çok mesafemiz var. Allah bize ömür verdiği müddetçe mücadeleye devam edeceğiz".

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, soru-cevap şeklinde geçen söyleşide Dünya ve Türkiye gündeminin yanı sıra Yeşilyurt Belediyesinin ilçe genelinde sürdürdüğü yatırımlar ve hizmetler hakkında öğrencilerin merak ettiği bütün sorulara detaylı yanıtlar verdi.