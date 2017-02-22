Başkan Polat’tan "Referandum" Değerlendirmesi

AK Parti Tokat İl Başkanı Polat, "Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi temelli 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması, Türkiye'nin yeni miladıdır" dedi.

AK Parti Tokat İl Başkanı Polat, "Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi temelli 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması, Türkiye'nin yeni miladıdır" dedi.

16 Nisan'da yapılacak olan referandumla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, 18 maddelik anayasa değişikliğinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin, Türkiye'nin reformlarının ve atılımlarının ikinci dönemi anlamına geldiğini söyledi. AK Parti'nin 15 yıllık iktidar sürecini değerlendiren Başkan Polat, bu süre içerisinde birçok sessiz devrim ve köklü reformlar yapıldığını hatırlatarak, "Türkiye'yi baştan ayağı gezdiğinizde, 15 yıl ile iktidarımız döneminde yapılan yatırım ve hizmetlerin kıyası mümkün olmayan farkı görürsünüz. Burada rakamlar ya da yapılan yatırım ve hizmetlerin çetelesini sayacak değilim. Paradan sıfırların atılması, duble yollar, vatandaşların hastanelerde rehin olmaktan kurtarılması ve en mühimi de bulunduğumuz coğrafyada Türkiye'nin oyun kurucu bir ülke olarak kabul edilmesi, nasıl bir süreç yaşadığımızın göstergesidir. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi temelli 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması, Türkiye'nin yeni miladıdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Polat, Tokatlıların referanduma büyük bir destek vereceğine inandığını ifade ederek, "Halk oylaması, evet bir siyasi parti veya herhangi bir seçim değil. Halk oylamasında bir rejim değişikliği oylaması da yapılmayacak. Bundan 90 yıl önce bu ülke, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından Cumhuriyet ihdas edilmiş, bugüne kadar hiç kimsenin bu rejime yönelik bir kalkışması olmamıştır. Ancak, bu rejimde, sistemin bir takım yasal boşlukları ve eşit güç paylaşımları nedeniyle darbelere sahne olmuştur. Mevcut sistem içerisinde Türkiye, 1960, 1971, 1980, 1997 ve 2007 darbe ve postmodern darbelere sahne olmuştur. 1924 Anayasasından sonra, bugüne kadar tek bir sivil anayasada yapılmamıştır. Bu yanlışların düzeltilmesi, kuvvetler ayrılığının gerçek manada tesisi, bürokratik oligarşinin bitirilmesi, elitist yapıya son verilmesinin yolu, 16 Nisan'da "evet" demekten geçiyor" diye konuştu.