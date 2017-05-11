Başkan Sağıroğlu Muhtarlarla Toplantı Yaptı

Trabzon'un Yomra İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, 25 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek istek ve sıkıntıları dinledi.

Trabzon'un Yomra İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, 25 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek istek ve sıkıntıları dinledi.

Belediye toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Başkan Sağıroğlu, yaptıkları değerlendirme toplantıları ile birlikte muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini ifade ederek "Teşkilatımızdan, muhtarlarımıza kadar biz birlikte büyük bir aileyiz. Muhtarlarımız bizim için çok değerli. Muhtarlarımız mahallerimizin hizmet öncüleri. Birlikte çok güzel hizmetlere imza attık. Bunu da Yomra Belediyesi olarak en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Durmadan yorulmadan da bir ve beraber olarak hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Yomra'nın eğitimde ve sporda şampiyon bir ilçe olduğunu vurgulayan Başkan Sağıroğlu, " Biz Yomra olarak farklı bir ilçeyiz. Örnek bir ilçeyiz. Ancak, kültürel anlamda eksiklerimiz var. Bu eksikleri gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. İstanbul'da ki derneğimiz yeni bir yönetim oluşturdu ve güzel işlere imza atıyorlar. 20 Mayıs'ta İstanbul'da derneğimizin düzenleyeceği Yomralılar gecesinde hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Bu manada üzerimize düşen ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Buradan tüm Yomralı kardeşlerime sesleniyorum İstanbul'da ki gövde gösterimize tüm halkımız davetlidir" diye konuştu.