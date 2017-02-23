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Başkan Şahin Çalışmaları Yerinde İnceledi

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Başkan Şahin Çalışmaları Yerinde İnceledi
Samsun Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Evrenuşağı Mahallesi'ndeki beton yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Samsun Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Evrenuşağı Mahallesi'ndeki beton yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, incelemelerden sonra şunları söyledi: "Her imkanı ve hava şartlarını değerlendirerek beton yol çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz. Evrenuşağı Mahallemizde muhtarımız, hemşehrilerimiz, okul müdürümüz ve öğretmenlerimiz ile beraber olduk. İlgilerine ve misafirperverliklerine teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız devam edecek. Yol problemlerini en aza indireceğiz. Bir yandan biz diğer yandan Büyükşehir Belediyemiz yaz mevsimiyle beraber çok yoğun bir şekilde asfaltlama ve beton yol çalışması yapacağız. Gençlik Caddemizin durumunu vatandaşlarımız soruyor. 2014 yılında Asri Mezarlığın oradan Askerlik Şubesine kadar hem asfalt hem de kaldırımlarını yapmıştık. Devamı da yapılacak. Fakat Büyükşehir Belediyesi tarafından burada yağmur suyu deşarj hatları çalışması yapılacak. Biz daha önce 4 mevkide çalışmalar yapmıştık. Su baskınları ve birikmelerini ciddi manada önlemiştik. Buradaki alt yapı çalışmanın yapılmasından sonra asfalt ve üst yapıya dönük çalışmalarla gençlik caddesi düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bu konuda ki çalışmaları yürütüyorlar. İnşallah bu hizmette sağlanmış olacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Samsun ve Bafra'daki tüm yetkililerimiz ile sürekli temas, koordine ve istişare içindeyiz. Uyumlu olarak çalışıyoruz. Bafra için herkes son derece duyarlıdır. Biz, "Samsun'da bir Bafra var, Bafra Samsun için var" demiştik. Samsun da "Samsun Bafra için var" demektedir."

Başkan Şahin Çalışmaları Yerinde İnceledi

Başkan Şahin Çalışmaları Yerinde İnceledi

Başkan Şahin Çalışmaları Yerinde İnceledi

Başkan Şahin Çalışmaları Yerinde İnceledi

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