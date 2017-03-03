BAŞKAN ŞAHİN SPOR CAMİASINI AĞIRLADI

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, birlik beraberlik ve dayanışma yemeğinde Samsun futbolunun yöneticileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Şahin, bu tip toplantıların bilgi alışverişi açısından önemli olduğunu söyledi

Samsun futboluna hizmet veren üst düzey yöneticiler ve teknik adam ve antrenörler, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin'in organize ettiği akşam yemeğinde buluştu.

Yemeğe Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü İbrahim Güven, Türkiye İşitme Engelliler Milli Takımı Antrenörü Yasin Bedirkurum Samsun ASKF Başkanı Şener Aydın, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Samsun Şube Başkanı Hakkı Bayrak ve yöneticiler, Samsunspor Gençlik Geliştirme Sorumlusu Besim Durmuş, Samsunspor eski oyuncusu ve antrenörü Kenan Yelek, 1930 Bafaspor Kulübü eski başkanı Hüseyin Çamaş, kulüp yöneticileri ve antrenörler katıldı.

Sıcak bir ortamda yenen akşam yemeğinin konusu Samsun futbolu oldu. Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun futbolunun birlik beraberliği açısından önemli bir akşamda bir araya geldiklerini ifade ederek, "Samsun futbolunun yöneticileri ile birlik beraberlik ve dayanışla yemeğinde bir araya geldik. Böyle toplantıların bilgi alış verişi ve sporun gelişimi açısından önemli olduğunu düşünüyor, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Hakkı Bayrak, Başkan Zihni Şahin’e gösterdiği misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, "Bir yandan eski dostlarımızla hasret giderirken, diğer yandan da sporun konuşulduğu önemli bir yemek oldu. Başkanımız Zihni Şahin'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Şahin, akşamın anısına TÜFAD Başkanı Hakkı Bayrak'a Bafra'nın simgesi haline gelen tahta köprü kabartması hediye ederken, Bayrak ise gecenin önemine binaen plaket takdim etti.