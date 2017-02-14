Başkan Şahin Taekwondo Sporcularını Şampiyonada Ziyaret Etti

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası ve Uluslararası Türkiye Open Taekwondo Şampiyonasında Osmaneli'ni ve Bilecik'i...

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası ve Uluslararası Türkiye Open Taekwondo Şampiyonasında Osmaneli'ni ve Bilecik'i temsil eden sporcuları şampiyona sırasında ziyaret etti.

Osmaneli'den 4 taekwondo sporcusu Antalya Belek'te devam etmekte olan karşılaşmalarda 1308 Osmaneli Belediye Spor'u ve Bilecik'i temsil ediyor. Şampiyonanın ilk gününde 55 kiloyla karşılaşmaya katılan sporcu Zehra Arı, ikinci olarak gümüş madalya almaya hak kazandı. Finale kadar hiç zorlanmadan ilerleyen Zehra Arı, finalde rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

1308 Osmaneli Belediye Spor Taekwondo antrenörü Mesur Düş, konu hakkında yaptığı açıklamada; "Şampiyonanın ilk gününde kazandığımız gümüş madalya bizlere büyük moral oldu. Adeta manevi doping etkisi yaptı. Diğer sporcularımızdan da aynı başarıları bekliyoruz. Osmaneli'ne bol madalya ile döneceğiz" dedi.

Şampiyonanın altıncı gününde ise Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı ve 1308 Osmaneli Belediye Spor Taekwonda Branşı Sorumlusu Yalçın Karaca ile birlikte şampiyona sırasında sporcuları ziyaret etti. Sporculara destek ve moral veren Belediye Başkanı Münür Şahin'e, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkan Yardımcısı ve 1308 Osmaneli Belediye Spor Kulüp Başkanı Hayati Kaba da eşlik etti.

Sporun her branşını sonuna kadar desteklediğini ifade eden Belediye Başkanı Münür Şahin, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik ederek onları kötü alışkanlıklardan koruyoruz. Sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için Osmaneli ilçemizde her tür imkan ve olanağı sağlıyoruz. Sporcularımız da ilçemizi madalyalar ile taçlandırıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.