Başkan Şahin'den Hıdırellez daveti

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Hıdırellez Şenlikleri'ne herkesi davet ederek, "Her zaman olduğu gibi bir kez daha kucaklaşacağız. Bafra’mızın bir ve beraber olması daima önceliğim olmuştur" dedi

Samsun Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, her yıl 6 Mayıs'ta kutlanan şenlikler için bilgilendirme açıklaması yaptı. Başkan Şahin, "Bafra Belediyesi olarak 6 Mayıs cumartesi günü Ali Kale Turistlik Tesisleri Çamlık Mesire Alanında bir program düzenledik. Program saat 14.00–17.00 arasında yapılacak" dedi. Başkan Şahin, "Program sırasında halk oyunları gösterileri sunulacak, yöresel ikramlarda bulunulacak, çeşitli yarışmalar düzenlenecek ve müzik olacaktır. Tüm hemşerilerimi bu programa bizzat davet ediyorum. Bafra olarak birlik ve beraberlik içerisinde asırlardır kutlanan Hıdırellez coşkusunu yaşayalım. Her zaman olduğu gibi bir kez daha kucaklaşacağız. Bafra’mızın bir ve beraber olması daima önceliğim olmuştur" diye konuştu.