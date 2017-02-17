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Başkan Şahin’den Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna Ziyaret

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Başkan Şahin’den Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna Ziyaret
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Ankara ziyaretleri kapsamında Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunu ziyaret etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Ankara ziyaretleri kapsamında Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunu ziyaret etti.

Ankara ziyaretleri kapsamında ilk olarak ilk olarak Bilecikli olan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'yı ziyaret eden Başkan Şahin, daha sonra Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunu ziyaret ederek, Genel Sekreter Ender Buruk ile görüşme yaptı. Genel Sekreter Ender Buruk'tan federasyon ve çalışmaları hakkında bilgi alarak bilgi aktaran Başkan Şahin, "Federasyonun hedefleri ve çalışmaları ise; ata sporlarımızı başta ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak ve başarılı kılmak, ata sporlarımızın itibarını artırmak ve gelecekteki başarısını güvence altına almak; bu spor dallarının yaygınlaşmasını sağlayıcı fırsatlar oluşturarak toplumumuzun daha sağlıklı, aktif ve başarılı gençler yetiştirmesine yardımcı olmaktır. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü çatısı altında faaliyetlerini sürdüren bağımsız bir federasyondur ve 1996 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne kadar da Türk Kültürü'nün önemli parçalarından olan geleneksel spor dallarında faaliyetlerine büyük bir azim ve istekle devam etmektedir. Federasyon, 50 ilde, 186 kulüp, 14 bine yakın sporcu, 351 çalıştırıcı, bin 116 hakem ile atlı cirit, rahvan binicilik, atlı okçuluk, aba güreşi, şalvar güreşi, kuşak güreşi, kızak, atlı kızak olmak üzere 8 branşta faaliyet göstermektedir. Bu federasyonu ziyaret etmesindeki amaç ise; Osmaneli ilçesinin tarihi, kültürel değerleri ve turizm açısından Türkiye'de kayda değer bir konuma sahip olmasıdır. Bu sebeple Tarih ve Kültür Kenti Osmaneli'nde geleneksel spor dalları da turizm açısından yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Özellikle 1308 Osmaneli Belediye Spor bünyesinde şu an kurulmakta olan okçuluk branşı sonrası geleneksel spor dallarından özellikle atlı okçuluk gibi dallarda da ilçemiz için araştırmalar yapılıyor. Osmaneli turizmde öne çıkmak için her konuda girişimlerde bulunmak ve tarihsel, kültürel değerini en üst çizgiye çekmek zorundadır. Birlik ve beraberlik içerisinde Osmaneli her alandaki hedeflerine ulaşacaktır" dedi.

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