Başkan Şahin'e özel davet

Bafra Bengü ve Civar Köyleri Yardımlaşma Derneği ve Samsunlular Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği üyeleri, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin’i ziyaret etti ve piknik şölenine davet etti

Bafra Bengü ve Civar Köyleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Bekir Keskin, Samsunlular Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Önder ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Dernek Başkanı Mustafa Önder, Başkan Şahin’i düzenledikleri 13'ncü Piknik Şöleni için Kapaklı’ya davet etti.

Bafra Belediye Başkanı Şahin ise, daveti için teşekkür ederek, "İki önemli derneğimizin ziyaretinden büyük mutluluk duydum. Nerede Samsunlu ve Bafralı varsa orada olmaya çalışıyoruz. Programa katılmak istiyorum. İnşallah hemşerilerimizle beraber olacağız. Bu tür organizasyonlar insanlarımızın bir araya geldiği, hasret giderdiği ve kucaklaştığı programlardır" dedi.