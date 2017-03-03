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Başkan Şahiner, Minikleri Ağırladı

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Başkan Şahiner, Minikleri Ağırladı
Çorum'un Sungurlu ilçesi Şehit Yasin Keyvan Anaokulu öğrencileri Sungurlu Belediyesini gezdi.

Çorum'un Sungurlu ilçesi Şehit Yasin Keyvan Anaokulu öğrencileri Sungurlu Belediyesini gezdi.

Ana sınıfı öğrencileri Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i de makamında ziyaret ederek bilgiler aldı. Başkan Şahiner, ana sınıfı öğrencilerine belediye başkanlığı, görevleri hakkında bilgi verdi.

Yasin Keyvan Anaokulu Müdürü Zehra Tekinbasar Başkan Şahiner'e okul yolunun mucur olmasından dolayı sürekli tozduğunu ve öğrencilerin teneffüs saatlerinde sıkıntı yaşadıklarını ayrıca okul bahçesinde oyun alanının yetersiz olduğunu belirterek, yardım istedi. Bunun üzerine Başkan Şahiner, park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerini arayarak oyun alanının ve çevre düzenlemesinin en kısa sürede yapılmasının talimatını verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahiner, "Sungurlu Belediyesi olarak eEğitime vermiş olduğumuz destekler artarak devam etmektedir. Sorunları öğrendiğimiz anda çalışmalarımıza başlıyor ve kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. Şehit Yasin Keyvan Ana Okulumuzun da talebini yerine getirerek çocuklarımıza güzel bir oyun sahası kazandıracak ve çevre düzenlemesini yapacağız" dedi.

Her bir öğrenci ile yakından ilgilenen Başkan Şahiner, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Şahiner, Minikleri Ağırladı

Başkan Şahiner, Minikleri Ağırladı

Başkan Şahiner, Minikleri Ağırladı

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