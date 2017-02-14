Başkan Şahiner, Sevgililer Gününde Nikah Kıydı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Kübra Karaytu ve Savaş Akkaş çiftinin nikâhını kıydı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Kübra Karaytu ve Savaş Akkaş çiftinin nikâhını kıydı.

Belediye Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikâh merasiminde genç çiftin heyecanına ortak olan Başkan Şahiner, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Evlilik cüzdanını Kübra-Savaş çiftine takdim eden Başkan Şahiner, "14 Şubat Sevgililere özel bir günde siz değerli kardeşlerimin nikahını kıymak benim için güzel bir duygu. Evlilik, fedakârlık gerektiren bir kurumdur. Bu evliliği karşılıklı sevgiyle, saygıyla, anlayışla götürün. Tüm ömrünüz bugün ki gibi sevgiyle geçsin." diyerek genç çifte tavsiyelerde bulundu.