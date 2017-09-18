Başkan Şahiner Yol Çalışmalarını İnceledi

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ilçede yapılan yol çalışmalarını inceledi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ilçede yapılan yol çalışmalarını inceledi.

Sungurlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Bahçelievler mahallesi Bayraktepe mevkinde bulunan sokaklarda yolların kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

2008. sokakta devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Şahiner, "Tek amacımız ilçe halkının tertemiz bir ortamda yaşamalarını sağlamak. İnşallah en kısa sürede kilit parke taş döşenmemiş yol kalmayana kadar çalışmalarımız devam edecektir." dedi.

Sıcak havada çalışan belediye personelini de unutmayan Başkan Şahiner, belediye işçilerine çeşitli ikramlarda bulundu.