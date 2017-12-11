Başkan Şahin'in acı günü

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin’in Samsun’da ikamet eden ve bir müddettir Gazi Devlet Hastanesi’nde tedavi gören amcası Hüsnü Şahin (85) vefat etti. Şahin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze, Samsun’da bulunan evinden alınarak Samsun Büyük Cami’ye getirildi. Başkan Şahin, amcaoğulları ile burada taziyeleri kabul etti. Büyük Cami’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhum Hüsnü Şahin, Bafra Uluağaç Mahallesi’ne götürüldü. Burada da helallik alınarak mahalle kabristanlığına defnedildi. Cenazeye, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Ak Parti İl başkanı Muharrem Göksel, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Ediz, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Ak Parti Bafra ilçe başkanı Tuncay Yurduseven, MHP İlçe Başkanı Abdurrahman Çamaş, BBP İlçe Başkanı Turan Bayraktar, belediye meclis üyeleri, ilçe müftüsü Necmettin Kayar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda başkanları, daire müdürleri, belediye birim müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Zekeriya FIRAT Büyük Cami’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhum Hüsnü Şahin, Bafra Uluağaç Mahallesi’ne götürüldü. Burada da helallik alınarak mahalle kabristanlığına defnedildi.