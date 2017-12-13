Başkan Samur: “Bu İftirayı Atanlar Mahkemede Hesap Verecek”

Karaman'ın Sarıveliler İlçe Belediye Başkanı Hayri Samur, ilçede kedi ve köpeklerin öldürüldüğü iddiaları ile ilgili açıklama yaparak, "Geçmişte...

Karaman'ın Sarıveliler İlçe Belediye Başkanı Hayri Samur, ilçede kedi ve köpeklerin öldürüldüğü iddiaları ile ilgili açıklama yaparak, "Geçmişte başka yerde öldürülen kedi ve köpeklerin resimlerini ilçemizde olmuş gibi sosyal medya üzerinde paylaşım yaparak belediyemizi ve şahsımı karalamaya çalışanlar mahkemede hesabını verecek" dedi.

Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, ilçede kedi ve köpeklerin zehirli balıklar verilerek öldürüldüğü iddiası üzerine açıklama yaptı. Başkan Samur, belediye başkanı olarak konuyu duyar duymaz hemen harekete geçtiğini ifade ederek, "İlçe Kaymakamlığından da konunun akıbeti ile ilgili gelen yazıyla birlikte belediye olarak bir araştırma komisyonu kurdum. Belediye Başkan Yardımcıları ile bir veterinerden oluşan komisyon, hemen çalışmalarına başladı. Konuyla ilgili ilk bulgular da netleşiyor. Sarıveliler ile hiç alakası olmayan geçmişte Alanya ve Gökçeada'da olan kedi ve köpek ölümlerinin görüntüleri toplumu galeyana getirmek adına, Sarıveliler Belediyesini karalamak amacıyla sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapılmıştır. Bu yapılanları nefretle kınıyorum. İlk araştırmalarımızda ilçemizde 4 adet kedi ile 1 köpek telef olmuş. Araştırma komisyonunun raporu çıktıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Biz canlıya karşı duyarlıyız. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerle ilgili olarak yarın avukatımla görüşerek savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Biz mahlukatı seviyoruz. Yaradan'dan ötürü, yaratılanı seviyoruz, Yaradan'dan ötürü, canlının bir teline zarar gelmesini istemeyen bir yöneticiyim" diye konuştu.