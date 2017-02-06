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Başkan Sarı’dan ‘Ambulansa Yol Ver’ Kampanyasına Destek Çağrısı

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Başkan Sarı’dan ‘Ambulansa Yol Ver’ Kampanyasına Destek Çağrısı
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Sarı, "Ambulansa Yol...

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Sarı, "Ambulansa Yol Ver, Yardımcı Ol" kampanyası kapsamında şoför esnafına kısa mesaj göndererek, trafikte ambulanslara öncelik tanımaları çağrısında bulundu.

Başkan Sarı, Sağlık Bakanlığı ve TŞOF işbirliği ile Türkiye genelinde başlatılan "Ambulansa Yol Ver, Yardımcı Ol" kapmayası kapsamında yazılı bir açıklama yaptı. İlgili tüm kurum ve okulların da dahil edildiği kampanya çerçevesinde Mersinli şoför esnafına çağrıda bulunan Sarı, sirenleri çalan bir ambulansa yol vermemenin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insanlık suçu sayıldığını ve ağır para cezası da uygulandığını anımsattı. Ambulansların, can kurtarma görevlerinden dolayı tüm dünyada trafikte geçiş üstünlüğünde birinci sırada olduklarına vurgu yapan Sarı, "Bu tüm sürücüler tarafından bilinmesine rağmen, yaptığımız gözlemlerde birçok sürücü trafik kuralı gereği aracını sağa çekip ambulans veya diğer geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek yerine adeta bu araçların önünde yarışırcasına hız yapmaktadırlar. Ancak, yol vermediğimiz o ambulansta bir yakınımızın hastaneye yetiştirilmesi için yol isteyebileceğini empati yaparak anlamaya çalışalım"

Tüm şoför esnafına cep telefonu ile kısa mesaj gönderen Sarı, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Her geçen gün artan araç sayısı, yollarımızda sıkça yaşanan bakım-onarım çalışmaları ve sokaklarımızın yetersizliğine bazı sürücülerin duyarsızlığı da eklenince, tek amacı taşıdığı hastayı en seri şekilde hastaneye yetiştirmek olan ambulanslarımızın geçiş üstünlüğüne riayet edilmediği gözlenmektedir.

Bu yüzden her yıl yüzlerce insanımız maalesef hastanelere yetiştirilmeden ambulans içinde yaşamlarını yitirmektedir. Sirenleri çalan bir ambulansa yol vermemenin bir insanlık suçu olduğunu unutmayınız.

Bu nedenle sizlerden yol vermenizi isteyen o ambulansta bir yakınınızın da olabileceğini varsayarak, trafikte ambulanslara lütfen öncelik tanıyınız, yardımcı olunuz."

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