Başkan Sarıoğlu, Akdeniz Elektrik Bölge Müdürünü Ağırladı

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Akdeniz Elektrik Batı Antalya Bölge Müdürü Ömer Tokman ile görüştü.

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Akdeniz Elektrik Batı Antalya Bölge Müdürü Ömer Tokman ile görüştü.

Akdeniz Elektrik Batı Antalya Bölge Müdürü Ömer Tokman, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Sarıoğlu ve Müdür Tokman, Finike'de elektrikle ilgili yapılan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundular. İlçede yapılan yol çalışmalarının aydınlatmaları ve Finike-Elmalı yolu ile Finike-Kumluca arası sahil yolunun aydınlatılması hakkında da fikir alışverişinde bulunan Başkan Sarıoğlu ve Müdür Tokman, Finike Belediyesi tarafından yapılan Gökliman Plajı Sosyal Tesisleri'ne elektrik bağlanması konusunda da anlaştı.