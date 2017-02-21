Başkan Sarıoğlu’na Teşekkür Plaketi

Antalya'nın Finike ilçesi Yuvalı İlkokulu Müdürü Kudret Dolu ve okul yönetimi okulun yapımında destek veren Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'na...

Antalya'nın Finike ilçesi Yuvalı İlkokulu Müdürü Kudret Dolu ve okul yönetimi okulun yapımında destek veren Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'na plaket takdim etti.

Yapımı tamamlanan ve eğitime başlayan Yuvalı İlkokulu Müdürü Kudret Dolu ve okul yönetimi Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nu ziyaret etti. Finike'deki eğitim yatırımları konusunda görüş alışverişinde bulunan Başkan Sarıoğlu ve öğretmenler, eğitimin daha da ileri taşınması için yapılabilecekleri konuştular. Başkan Sarıoğlu'na Yuvalı İlkokulu'nun yapılması konusunda verdiği emeklerden ötürü teşekkür plaketi takdim eden okul müdürü Dolu, Başkan Sarıoğlu'na desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Başkan Sarıoğlu ise okulun çevre düzenlemesini bitirdiklerini, okul bahçesinde kullanıma açmak üzere bir de halı saha yapmayı düşündüklerini söyledi. Sarıoğlu ayrıca eski okulun yerine de kültür merkezi projelerinin olduğunu söyledi.