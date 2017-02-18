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Başkan Savaş’tan El Bab Gazisine Ziyaret

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Başkan Savaş’tan El Bab Gazisine Ziyaret
Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, El Bab gazisi Astsubay Hüseyin Örümcü'yü Yenice Mahallesinde bulunan baba evinde ziyaret ederek "Geçmiş olsun"...

Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, El Bab gazisi Astsubay Hüseyin Örümcü'yü Yenice Mahallesinde bulunan baba evinde ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Fırat Kalkanı Operasyonu'nda, Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Astsubay Hüseyin Örümcü'yü ziyaret eden Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, gazi Örümcü'ye ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları söyledi:

"Kendisi mertebelerin en yükseklerinden birisi olan Gazilik mertebesine ulaşan değerli kardeşimiz ve silah arkadaşları ülkemizin birliği ve dirliği adına canlarını ortaya koyarak görevlerini yapmaktadırlar. Kendilerine ne söylesek az, ne yapsak yetersizdir. Değerli kardeşimizin bir an önce sağlığına kavuşup görevinin başına dönmesi en büyük dileğimiz ve duamızdır."

Başkan Savaş gazi Örümcü'ye gerçekleştirdiği ziyaretinden sonra vatandaşlarla sohbet edip, istek ve şikayetlerini dinledi. Başkan Savaş mahalleden ayrılırken yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimizin yakın ilgisi ve göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim." dedi.

Başkan Savaş’tan El Bab Gazisine Ziyaret

Başkan Savaş’tan El Bab Gazisine Ziyaret

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