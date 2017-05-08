Başkan Saygılı Çalışmaları İnceledi

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehir merkezinde devam eden çalışmaları inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehir merkezinde devam eden çalışmaları inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı.

Kırıkkale şehir merkezinde devam eden otopark çalışmalarını yerinde inceleyen Saygılı, çalışmaların hızlandırılması konusunda talimatlar verdi. Ardından tamamen belediye serasında üretilen mevsimlik çiçeklerle süslenen İzmir Caddesi'ni gezen Başkan Saygılı, esnaf ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Gürler Camisi etrafındaki çalışmaların sona yaklaştığını belirten Başkan Saygılı, "Mevsimlik çiçeklerimizi artık kendimiz üretiyoruz. Yetişen mevsimlik çiçekler baharın gelmesiyle beraber ilimiz içerisindeki parklara, refüjlere, kavşaklara ve caddelere dikim çalışmaları hızla devam ediyor. Seramızda yapılan çalışmaları her yıl arttırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi.