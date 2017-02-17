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Başkan Sekmen Ak Parti Erzurum İl Teşkilatıyla Buluştu

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Başkan Sekmen Ak Parti Erzurum İl Teşkilatıyla Buluştu
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Yönetimi ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleriyle bir araya geldi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Yönetimi ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleriyle bir araya geldi. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile diğer yetkililerin katıldığı toplantıda konuşan Başkan Sekmen, Erzurum'un birlik ve beraberlik içerisinde her alanda zirveye çıkacağını ifade etti.

Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplumla bağımızı koparmazsak bu dava daha çok yıllar ülkemize yön verecektir. Geçenlerde bir televizyon programında bir profesör ülkemize yapılan saldırıların nedenlerini anlatırken bin kilometre menzilli füzelerimizden bahsetti. Ülkemizin yöneticileri, ülkemizin bilim ve ilim adamları çalışıyor. Ülkemiz büyüyor. Her şeye rağmen büyüyor. Bizler de yerelde bu gelişime ayak uydurmalıyız. Geçtiğimiz hafta Gaziantep'te bulunan Organize Sanayi Bölgesi Başkanımız bizi ziyaret etti. Kendisiyle sohbet ettiğimde bin 100'üncü fabrikanın açılış kurdelesini keseceklerini ifade etti. Bu çok büyük bir başarıdır. Gaziantep bunu başardıysa biz de başarabiliriz. Onlar çok önceden çalışmaya başladı. Bin 100 fabrika kurdular. Biz de önümüzdeki yıllarda 100'üncü 500'üncü fabrikanın kurdelesini keseceğiz. Yılmak yok usanmak yok. Azimle, gayretle kalkınma ve gelişim için işin üzerine gideceğiz. Biz çalışmaya, birliğe, beraberliğe devam edersek bizim önümüzde kimse duramaz."

İstişare toplantısında 16 Nisan'da gerçekleşecek olan referandum süreci hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Sekmen Ak Parti Erzurum İl Teşkilatıyla Buluştu

Başkan Sekmen Ak Parti Erzurum İl Teşkilatıyla Buluştu

Başkan Sekmen Ak Parti Erzurum İl Teşkilatıyla Buluştu

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