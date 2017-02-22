Başkan Sekmen’den Başkan Kılıç’a Ziyaret

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ı ziyaret etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ı ziyaret etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Başkan Mehmet Sekmen, yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı kutladığı Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'a Büyükşehir Belediyesi'nin şiltini takdim ederken, Kılıç da Başkan Sekmen'i Çat ilçesinin meşhur çiçek balını hediye etti.

Beraberinde meclis üyeleriyle birlikte Başkan Kılıç'a konuk olan Sekmen, gördüğü yakın ilgi ve alakadan büyük mutluluk duyarken, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ı, yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı kutladı. Başkan Sekmen'e Çat Belediyesinin çalışmaları ve hayata geçirilecek olan yeni projeleri hakkında bilgiler aktaran Kılıç, "Hangi siyasi görüşe sahip olunursa olunsun, insanlara hizmet etmenin verdiği mutluluk bambaşka" diyerek, amaçlarının bu doğrultuda Çat ilçesinin çehresini değiştirmek olduğunu ifade etti.

Başkan Sekmen'e belediyenin yeni hizmet binası, kadın dinlenme evi,Meclis toplantı salonunu ve sosyal tesisleri gezdiren Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye yönelik olarak verdiği hizmetlerin de çok önemli olduğunun altını çizdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, gösterdiği sıcak ilgi ve misafirperverlikten dolayı Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'a teşekkür etti. Çat Belediyesi'nin başarılı işlere imza attığını ifade eden Sekmen, "Yöre insanımıza hizmet etmek hepimizin ortak gayesi ve arzusudur" dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Sekmen, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'a çini süslemeli Büyükşehir Belediyesi şilti takdim ederken, Başkan Kılıç ise özel misafirine Çat'ın meşhur çiçek balından hediye etti. Başkan Yardımcısı M. Mazhar Özdemir'in de hazır bulunduğu ziyarette daha sonra günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekildi.