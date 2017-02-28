Başkan Sekmen’den Kentsel Dönüşüm Mesaisi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentin sorunlarıyla birebir ilgileniyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentin sorunlarıyla birebir ilgileniyor.

Sabahın erken saatlerinde Mumcu Caddesi'ndeki kentsel dönüşüm alanlarını inceleyen Başkan Mehmet Sekmen, beraberindekiler Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Koçan, Genel Sekreter Ali Rıza Kiremitci, Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Aynalı, AK Parti Erzurum İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile projeler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Bölgedeki çarpık yapılaşmaya dikkat çeken Başkan Sekmen, gerçekleşecek olan yeni çalışmalarla bölgenin daha modern bir hale geleceğini ifade etti.

Sekmen, "Erzurum'umuzun en büyük sorunlarından biri de maalesef çarpık kentleşmeydi. 3 yıldır ortaya koyduğumuz projelerle kentsel dönüşümde Erzurum modelini oluşturduk. İlimizde 20'ye aşkın noktada bulunan kentsel dönüşüm projeleri başarıyla sürdürülüyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği yatay mimari ve yapılaşmayı bir manifesto olarak görüp projelerimizi bu eksende hazırlıyoruz. Bunun yanında şehrimizin merkezi alanlarında da çalışmalar başlatıldı. Projeler hazır. Yıkımlarını gerçekleştireceğiz. En yakın zamanda da çarpık kentleşmeye neden olan diğer alanları temizleyerek bu görüntülerden vatandaşlarımızı kurtaracağız" diye konuştu.

Başkan Mehmet Sekmen, Mumcu Caddesi'nde gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'yı ziyaret etti. Sula'nın makamında gerçekleşen ziyaret sonrası Başkan Sekmen, müftülük çalışanlarını da tek tek ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.