Başkan Selahattin Bayram: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle 2023’e Yürüyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması, Altıntaş ilçesinde anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması, Altıntaş ilçesinde anlatıldı.

AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Selahattin Bayram, yaptığı konuşmada yeni sistemle 2023'e yürüyeceklerini ifade etti.

Bayram, "Türkiye çok şeyler gördü. 28 Şubat'ı gördük. Ay ışığını gördük, sarı kızı gördük, 27 Nisan'ı gördük, 15 Temmuz'u gördük. Biz milletimizi 15 yıldır hiç mahcup etmedik.Girdiğimiz her seçimden zaferle çıktık. 15 yıl önceki Altıntaş'la şimdi ki Altıntaş'ı da gördük. Havalimanımızı gördük, bölgenin en büyük barajı beş karış barajanı, bölgenin en büyük organize sanayisini,1000 in üzerinde TOKİ binalarımızı, evde hasta bakımını, 1 ay sonra açılacak yeni hastanemizi gördük. Biz sizlerle büyüyen bir Altıntaş'ı göreceğiz.Biz sizlerle ilçemizden geçen hızlı trenleri göreceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle dünyaya meydan okuyan sadece ülkemizin değil tüm İslam aleminin güçlü lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 2023'e yürüyeceğiz. Biz sizlerle 2070'lere yürüyeceğiz. Bu yolda engellere takılmamak için "evet" diyoruz. "Dünya beşten büyüktür" diyebilen bir liderin sevdalısı olarak "evet" diyoruz" dedi.

Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut da, "İlçemiz 2002 yılından bu tarafa AK Parti döneminde çok büyük yatırımlar aldı. 3 dönem Milletvekilliği yapmış olan Hasan Fehmi Kinay götürdüğümüz her projede yanımızda oldu ve bizden desteğini hiç eksik etmedi. Altıntaş'ta her projenin altında Hasan Fehmi Kinay'ın imzası vardır. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AK Parti eski milletvekili Hasan Fehmi Kinay, "Referanduma Kütahya olarak çok iyi hazırlanıyoruz. İlçe teşkilat mensuplarımız, yerel yönetim temsilcilerimiz, muhtarlarımızın katılımıyla eğitim çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Referandum oylamasında başlıca ele aldığımız konular arasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine neden ihtiyaç duyulduğu, bu sistemin getireceği yenilikler hakkında bilgi aktarıyoruz. Bu süreçte bizlerde tecrübelerimizle ilçelerimizde neden Evet'i ilçe ilçe, köy köy dolaşarak anlatacağız" ifadelerini kullandı. (YD-EFE)