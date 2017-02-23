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Başkan Şirin Turgutluspor’la Kahvaltıda Buluştu

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Başkan Şirin Turgutluspor’la Kahvaltıda Buluştu
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Pazar günü deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasına hazırlanan Turgutluspor ile birlikte Özdilek...

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Pazar günü deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasına hazırlanan Turgutluspor ile birlikte Özdilek AVM'de düzenlenen kahvaltıya katıldı.

Özdilek Turgutlu AVM'de düzenlenen kahvaltıya Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutluspor Kulüp Başkanı Hakan Sezer, Genel Kaptan Ayhan Çelikdoğan, Kulüp Yöneticisi Belediye Meclis Üyesi Yaşar Kozak, Özdilek Turgutlu AVM İşletme Müdürü Cahit Akyüz,Turgutluspor Teknik Direktörü Hakan Şapçı, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Kahvaltıda bir konuşma yapan Özdilek Turgutlu İşletme Müdürü Akyüz, "Takımımızın başarılı maçları bizleri son derece mutlu ediyor. İnşallah bu sene Turgutluspor hak ettiği profesyonel lige yükselecektir. Geçmiş yıllarda araştırdığım kadarıyla 2. ligde mücadele etmiş bu takımın yine 2. Lige çıkarak aynı başarıyı yeniden yakalayacağına inancımız tam. Özdilek Ailesi olarak hafta sonu oynayacak olduğunuz Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasında sizlere başarılar diliyorum" dedi.

Hafta sonu gerçekleştirilecek önemli karşılaşmaya hazırlanan Turgutluspor'un sahaya moralle çıkacağını söyleyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de, "Öncelikle güne böylesi güzel bir organizasyonla, ilçemizin en büyük değerlerinden biri olan Turgutlusporumuzun değerli yöneticileri ve futbolcularıyla bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Hafta sonu oynayacak olduğumuz Ayvalıkgücüs Belediyespor karşılaşması öncesi bir arada olmak da güzel atmosferimize ayrı bir anlam kattı. Son haftalardaki başarının ardından bu haftaki Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşması final niteliği taşıyor. Şuan bir maç eksiğimize rağmen 5 puanlık bir farkımız var. Futbolda rehavete yer yok. Artık her maç final. Sizlerden isteğim rehavete kapılmamanız. Biz bu şampiyonluğu hak ediyorsak Ayvalıkgücü Belediyespor'u burada nasıl yendiysek orada da yeneceğiz. Altını çize çize ifade ediyorum: bu ligde şampiyon olalım. Biz sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Bu güçlü kadroya inancımız tam. En büyük dileğimiz oradan karnaval havasında 3 puan alarak Turgutlu'ya dönmek ve taraftarımıza bayram havası yaşatmaktır" şeklinde konuştu. Sohbetle devam eden kahvaltı hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Başkan Şirin Turgutluspor’la Kahvaltıda Buluştu

Başkan Şirin Turgutluspor’la Kahvaltıda Buluştu

Başkan Şirin Turgutluspor’la Kahvaltıda Buluştu

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