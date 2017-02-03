  • BIST 87.819
  • Altın 145,479
  • Dolar 3,7259
  • Euro 4,0077
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 5 °C
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Sosyal medyadan projelerini paylaştı
  • Arsa satan 'spekülatörler' kamuoyu oluşturuyor
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Sosyal medyadan projelerini paylaştı
  • Arsa satan 'spekülatörler' kamuoyu oluşturuyor
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Başkan Şirin’den Yeni Kimlik Kartı Başvurusu

» »
Başkan Şirin’den Yeni Kimlik Kartı Başvurusu
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, yeni yılla birlikte değişimine başlanan kimlik kartları için başvuruda bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, yeni yılla birlikte değişimine başlanan kimlik kartları için başvuruda bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, eşi Bahar Şirin, kızları Ecem, Sıla ve Ecrin Şirin'in kimlik yenilemesi için gittiği ilçe nüfus müdürlüğünde sıra alarak beklerken, vatandaşlarla sohbet etti. Nüfus Müdürü Raziye Meder ve Şef Abdurrahmen Yelboğa'dan sisteme dair bilgi alan Başkan Şirin ve ailesi, sıralarının gelmesinin ardından biyometrik fotoğraf ve mevcut kimlik kartlarını beyan ederek işlemlere başladı. Yeni kimlik kartlarının en geç bir ay içerisinde adreslerine gönderileceğini belirten Başkan Şirin, "Yeni yılla birlikte bizler de vatandaşı olmaktan gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni kimlik kartları için işlemlerimizi başlattık. İlk gün eşim ve kızlarımız için, ertesi gün şahsım adına başvuruda bulunduk. İzlenimimize göre ilçe nüfus müdürlüğümüz oldukça yoğun çalışıyor. Bu anlamda tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Bugüne dek binlerce vatandaşımızın başvuruda bulunduğu ve yeni kimlik kartlarına kavuştuğunu öğrendik. Modern çağa uygun yeni kimlik kartlarının "yeni" kelimesindeki parıltı gibi ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Şirin’den Yeni Kimlik Kartı Başvurusu

Başkan Şirin’den Yeni Kimlik Kartı Başvurusu

Başkan Şirin’den Yeni Kimlik Kartı Başvurusu

Başkan Şirin’den Yeni Kimlik Kartı Başvurusu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Şirin’den Yeni Kimlik Kartı Başvurusu03 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Minik Satranç Sporcuları Milli Takıma Girmeye Hak Kazandı03 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Prof. Dr. Osman Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı03 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Kurtulan’dan Çak-der’e Destek03 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç’tan Çakır’a Ziyaret03 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Yeşildağ’dan Kanser Uyarısı03 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Sgk İl Müdürü Deniz’den Borsa’ya Ziyaret03 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Ahlat’ta Bir Ayda 55 Kişi Zehirlendi03 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Yeni Kültür Merkezi Yakında Hizmete Girecek03 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Erzincan Da Ki 950 Esnafa Sıfır Faizli Kosgeb Kredisi03 Şubat 2017 Cuma 15:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti