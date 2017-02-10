Başkan Soylu’dan Başbakan Yıldırım’a ’Yardım’ Teşekkürü

İzmir'in Menderes ilçesinde, aşırı kar yağışı sonrası yaşanan sera felaketinin ardından kısa sürede üreticilere destek sağlayan Başbakan Binali...

İzmir'in Menderes ilçesinde, aşırı kar yağışı sonrası yaşanan sera felaketinin ardından kısa sürede üreticilere destek sağlayan Başbakan Binali Yıldırım'a, üreticiler adına Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu teşekkür etti.

Menderes'te ilçesinde, yoğun kar yağışıyla birlikte seralar çökmüş ve onlarca üretici mağdur olmuştu. Felaketin ardından, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ile bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, konuya el atarak mağdur olan 750 üreticiye destek sağlanması talimatını verdi. Yıldırım'ın talimatıyla birlikte de üreticilere yardımlar yatırılmaya başlandı.

Kısa sürede yaraların sarılması için yardımcı olunduğunu ifade eden Başkan Soylu, "Sera felaketinin ardından mağdur olan üreticilerimize ilk etapta can suyu olacak maddi yardımlar yatırılmaya başlandı. Bu süreçte bize sonuna kadar destek veren, derdimizle dertlenen, soruna yıldırım hızıyla el atan Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a teşekk ür ederim" dedi.