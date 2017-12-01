Başkan Soyu Din Görevlileriyle Buluştu

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, ilçesindeki din görevlileri ile bir araya geldi, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, ilçesindeki din görevlileri ile bir araya geldi, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İlçedeki din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticileri ile bir araya gelen Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'ya Menderes İlçe Müftüsü Ömer Çoban ve AK Parti Menderes İlçe Başkanı Mehmet İmre de eşlik etti.

Buluşmada konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Herkes için olduğu gibi toplumları şekillendirme noktasında büyük bir öneme sahip olan, maneviyatı yüksek gönül işi yapan hocalarımız için de görevimizin başındayız. Belediye başkanı olduktan sonra yaptığım ilk iş ibadethane temizlik ekibini kurmak oldu. İlçemizdeki tüm ibadethaneler periyodik şekilde temizlenmeye başlandı. Camilerimizin gerekli olan bakım tadilat işleri yine bizim tarafımızdan gerçekleştiriliyor. Sadece camilerimize değil tüm dini eğitim kurumlarımıza da gereken destekleri yaptık, yapmayı da sürdürüyoruz" dedi.

Camisi olmayan Gazipaşa Mahallesine cami inşa ettiklerini de kaydeden Başkan Soylu, "Yine bizim dönemimizde başlatılan iftar sofraları ile bir ilki daha gerçekleştirdik. Ramazan ayı boyunca binlerce vatandaşımızla gönül soframızda bir araya geldik. Tarihi değerlerimize sahip çıktık ve Samancıoğlu Camii'nin restoresini yapıp ibadete açtık. Sırada Kasımpaşa Camimiz var. Projesini bitirdik, ihalesini yapıp hızlıca çalışmalara başlayacağız. Yıkık minare için de çalışmalarımız sürüyor, orayı da tarihte var olduğu şekle getirip vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Yine bir ilk olan Mevlid-i Nebi programları bizim dönemimizde gerçekleşti. Yani bu manevi iklimin, maneviyatın yayılması noktasında, vatandaşlarımızın bu tür organizasyonlarda da bir araya getirilmesi noktasında büyük gayret gösterdik. Biz durmadan, yorulmadan herkesin sesi olarak hizmete devam edeceğiz" diye konuştu.

15 Temmuz'da hep birlikte hainlere karşı durulduğunu da hatırlatan Bülent Soylu, " 15 Temmuz'da hocalarımıza hainlerin nasıl saldırdığını hep birlikte gördük. Ama bizlerin sahip çıkmasıyla bir olduk ve bu vatanı hainlere bırakmadık. Başkaları iş başında olsaydı sela okumaya giden hocalarımızın hepsinin göreceği muamelede belliydi. O yüzden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu milletin, bu ümmetin teminatıdır. Herkesin bu bilinçle hareket edip, tek yumruk olmamız ve hiçbir şekilde ayrılmamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bir ve beraberiz"

Ortak değerler için çalıştıklarını da kaydeden Başkan Soylu, "Bizim birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor çünkü hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Amacımız, hedefimiz bir. Ezanlar dinmesin, bayrağımız inmesin. Biz, birbirimize sahip çıkarsak inşallah çok daha güzel, çok daha büyük hizmetleri hayata geçiririz. Önümüzdeki süreçte de ortak davamız için bir ve beraber olarak bu millete hizmet edeceğimizden eminim" dedi. Menderes İlçe Müftüsü Ömer Çoban da Başkan Soylu'ya teşekkür ederek, "Belediye başkanımız her konuda bizim yanımızda, bizlerden desteğini hiç esirgemiyor. Kendisine yapmış olduğu hizmetler ve destekleri için teşekkür ederim" diye konuştu.