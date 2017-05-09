  • BIST 94.919
  • Altın 141,361
  • Dolar 3,5971
  • Euro 3,9142
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 17 °C

Başkan Söz Verdi

» »
Başkan Söz Verdi
Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, alt yapı çalışmalarının son aşamaya geldiği Şarkiye Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak, "Milletin ayağının...

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, alt yapı çalışmalarının son aşamaya geldiği Şarkiye Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak, "Milletin ayağının çamur değil toza dahi dokunmadığı bir ortamı milletimize teslim edeceğiz" dedi.

Altınordu Belediyesi ekipleri Altınordu'nun modern bir kimliğe kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Altınordu ilçesinin nüfus yoğunluğunu sırtlayan ve şehrin merkezi konumunda bulunan Şarkiye Mahallesi'nde de alt yapı ve üst yapı çalışmaları vatandaşın hizmetine sunulmak üzere aralıksız devam ediyor. Alt yapının tamamen değiştirildiği ve yağmur suyu kanallarının yenilendiği mahallede asfalt ve ışıklandırma işlemleri için çalışmalar başlatıldı. Kısa sürede tamamlanacak olan çalışmalar ile Şarkiye Mahallesi'nin görünümü değişecek ve vatandaşların hizmetine girecek.

Şehirde yapılan çalışmaları yakından takip eden ve periyodik olarak incelemelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Başkan Engin Tekintaş, Şarkiye Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde görmek amacıyla incelemelerde bulundu. Başkan Tekintaş'a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcıları ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri eşlik etti.

"Şarkiye Mahallemizi aydınlığa taşıyacağız"

Şarkiye Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, çalışmalarına gece-gündüz devam ettiklerini söyledi. Alt yapı ve asfaltlama çalışmalarının ardından yapılacak olan ışıklandırma çalışmaları ile Şarkiye Mahallesi'nin aydınlığa kavuşacağını dile getiren Tekintaş, "Şarkiye Mahallesi gerçekten en zor mahallelerimizden bir tanesi, bu durum mahallenin darlığı ve altyapısından kaynaklanan bir sıkıntı. Tüm olumsuzluklara rağmen kazma-kürek ile çalışarak yağmuru suyu kanallarını bitiriyoruz. Yapımı tamamlanan ve hazır hale getirilen alanlarda ise üst yapı için asfaltlama işlemlerine başlıyoruz. Asfaltın bitmesi ile birlikte de baskı beton çalışmalarımız devam edecek. Şarkiye Mahallesi'nde bu sıralı altyapıyı bitireceğiz ve hemen ardından bina dış cepheleri ve ışıklandırma ile ilgili çalışmalara geçeceğiz ve mahallemizi karanlık ortamdan aydınlık ortama taşımış olacağız" diye konuştu.

"Millet bize çalışmamız için güven ve destek verdi"

Her türlü zor şartlara rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini, milletten bunun için destek ve güven aldıklarını vurgulayan Başkan Tekintaş, "Şarkiye Mahallesi zor bir yer ama bu görev bu iş bizim çünkü millet bize bunun için güven ve destek verdi. Bizde bu doğrultuda gece gündüz demeden çalışmalarımızı tamamlayacağız ve milletin ayağının çamur değil toza dahi dokunmadığı bir ortamı milletimize teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Söz Verdi

Başkan Söz Verdi

Başkan Söz Verdi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Devrekani’de Doğalgaz Çalışmaları Başladı09 Mayıs 2017 Salı 15:43
  • Hakkari’de Uyuşturucuyla Mücadele Çalışması09 Mayıs 2017 Salı 15:43
  • Fetö Duruşmaları Devam Ediyor09 Mayıs 2017 Salı 15:43
  • Sivas’a 41 Adet Yeni Mobese Yerleştirilecek09 Mayıs 2017 Salı 15:43
  • Darboğaz Deresi Projesinde İlk Aşama Tamamlanıyor09 Mayıs 2017 Salı 15:43
  • Vakıflar Bölge Müdürü Yücebıyık’tan, Belediye Başkanı Babaş’a Teşekkür09 Mayıs 2017 Salı 15:38
  • Mazlum Ağa Hamamı Restore Edilecek09 Mayıs 2017 Salı 15:38
  • Ulubey’e Yeni Tesis09 Mayıs 2017 Salı 15:38
  • Bulanık’ta Tübitak 4006 Bilim Fuarı09 Mayıs 2017 Salı 15:38
  • Diyarbakır’dan El-bab Ve Cerablus’a 3 Tır Yardım09 Mayıs 2017 Salı 15:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti