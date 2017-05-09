Başkan Söz Verdi

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, alt yapı çalışmalarının son aşamaya geldiği Şarkiye Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak, "Milletin ayağının...

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, alt yapı çalışmalarının son aşamaya geldiği Şarkiye Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak, "Milletin ayağının çamur değil toza dahi dokunmadığı bir ortamı milletimize teslim edeceğiz" dedi.

Altınordu Belediyesi ekipleri Altınordu'nun modern bir kimliğe kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Altınordu ilçesinin nüfus yoğunluğunu sırtlayan ve şehrin merkezi konumunda bulunan Şarkiye Mahallesi'nde de alt yapı ve üst yapı çalışmaları vatandaşın hizmetine sunulmak üzere aralıksız devam ediyor. Alt yapının tamamen değiştirildiği ve yağmur suyu kanallarının yenilendiği mahallede asfalt ve ışıklandırma işlemleri için çalışmalar başlatıldı. Kısa sürede tamamlanacak olan çalışmalar ile Şarkiye Mahallesi'nin görünümü değişecek ve vatandaşların hizmetine girecek.

Şehirde yapılan çalışmaları yakından takip eden ve periyodik olarak incelemelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Başkan Engin Tekintaş, Şarkiye Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde görmek amacıyla incelemelerde bulundu. Başkan Tekintaş'a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcıları ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri eşlik etti.

"Şarkiye Mahallemizi aydınlığa taşıyacağız"

Şarkiye Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, çalışmalarına gece-gündüz devam ettiklerini söyledi. Alt yapı ve asfaltlama çalışmalarının ardından yapılacak olan ışıklandırma çalışmaları ile Şarkiye Mahallesi'nin aydınlığa kavuşacağını dile getiren Tekintaş, "Şarkiye Mahallesi gerçekten en zor mahallelerimizden bir tanesi, bu durum mahallenin darlığı ve altyapısından kaynaklanan bir sıkıntı. Tüm olumsuzluklara rağmen kazma-kürek ile çalışarak yağmuru suyu kanallarını bitiriyoruz. Yapımı tamamlanan ve hazır hale getirilen alanlarda ise üst yapı için asfaltlama işlemlerine başlıyoruz. Asfaltın bitmesi ile birlikte de baskı beton çalışmalarımız devam edecek. Şarkiye Mahallesi'nde bu sıralı altyapıyı bitireceğiz ve hemen ardından bina dış cepheleri ve ışıklandırma ile ilgili çalışmalara geçeceğiz ve mahallemizi karanlık ortamdan aydınlık ortama taşımış olacağız" diye konuştu.

"Millet bize çalışmamız için güven ve destek verdi"

Her türlü zor şartlara rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini, milletten bunun için destek ve güven aldıklarını vurgulayan Başkan Tekintaş, "Şarkiye Mahallesi zor bir yer ama bu görev bu iş bizim çünkü millet bize bunun için güven ve destek verdi. Bizde bu doğrultuda gece gündüz demeden çalışmalarımızı tamamlayacağız ve milletin ayağının çamur değil toza dahi dokunmadığı bir ortamı milletimize teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.