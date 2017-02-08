Başkan Sözlü: “Muhtarlarımız Konu Mankeni Değil”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Muhtarlık Bilgi Sistemi"nin tanıtım toplantısında, muhtarlar üzerinden siyaset yapılmasına karşı...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Muhtarlık Bilgi Sistemi"nin tanıtım toplantısında, muhtarlar üzerinden siyaset yapılmasına karşı olduğunu ifade ederek, "Biz muhtarlarımızı konu mankeni olarak görmüyoruz. Onlar belediye ile halk arasında köprü vazifesi gören bizim çözüm ortaklarımızdır" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu muhtarlar için belediye hizmetleri ile ilgili taleplerin takip edilmesi ve raporlanmasında kullanılacak olan "Muhtarlık Bilgi Sistemi"nin tanıtım toplantısı Adana'da ki muhtarların katılımıyla Seyhan Oteli'nde gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Muhtarlıklar İşleri Daire Başkanı Teoman Yılmaz, sistemin nasıl çalıştığını ve ne gibi faydaları olduğunu muhtarlara anlattı.

"Muhtarlar üzerinden siyasi kaygımız yok"

Daha sonra konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, sistemin muhtarlar için belediye ile çözüm ortağı olunması konusunda çok önemli olduğunu ifade etti. Sözlü, muhtarlar üzerinden siyaset yapılmasına da karşı olduğunu kaydederek, "Sizleri buraya toplayıp başkalarına basın yolu ile bir mesaj verme niyetim yok. Muhtarlar üzerinden başka bir siyasi kaygımız yoktur. Bu böyle anlaşılsın. Bu toplantı muhtarlarla iletişimin yolunu açma toplantısıdır. Hiçbir zaman muhtarlarımızı konu mankeni olarak görmedik. Gerçekten mahallenin kahrını çeken belediye ile halk arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımız bizim doğru çözüm ortaklarımızdır" dedi.

Sistemin faydaları

"Muhtarlık Bilgi Sistemi"ne muhtarlar muhtar.adana.bel.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabilecekler. Sistem sayesinde, muhtarlar belediye hizmetlerini daha kaliyeli ve etkin şekilde yürütebilecek.