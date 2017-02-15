Başkan Sözlü Nikah Kıydı

Evlilik tarihlerinin özel olmasını isteyerek aylar öncesinden Adana Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yapan onlarca çift 14 Şubat'ta Adana Büyükşehir...

Evlilik tarihlerinin özel olmasını isteyerek aylar öncesinden Adana Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yapan onlarca çift 14 Şubat'ta Adana Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü Nikah Salonu'nda dünya evine girdi. Gün boyu süren nikahlara katılan iki çiftin nikahını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü kıydı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen nikah törenlerine katılarak nikah kıyan Başkan Sözlü her şeyin temelinde sevgi olduğunu belirtirken dünya evine giren çiftlere "Cenab-ı Allah'tan diliyorum ki bugün bu salondan ömür boyu sürecek mutlu evlilikler çıksın, bu evliliklerden "Ne mutlu Türk'üm diyene" diyebilen evlatlar yetişsin" diyerek genç çiftlere mutluluklar diledi. Çiftlerin nikah şahitliğini Adana Valisi Mahmut Demirtaş yaptı.

Nikahların gerçekleştirildiği Adana Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü binası önüne bando ekibi getirildi. Nikah sonrası genç çiftler, Adana Büyükşehir Belediyesi bando ekibinin müzikleriyle gönüllerince eğlenirken gün boyu nikahları kıyılan çiftlere Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.