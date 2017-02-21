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Başkan Sözlü’den Mahkeme Başkanına Tepki

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Başkan Sözlü’den Mahkeme Başkanına Tepki
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kendisine 5 yıl hapis cezası veren mahkeme heyetinin başkanını Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kendisine 5 yıl hapis cezası veren mahkeme heyetinin başkanını Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı olmakla suçladı.

Başkan Sözlü'nün Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde parke taşı ihalesinde iş tamamlanmamasına rağmen tüm ödemeleri yaptığı ve eksik kalan işi de Büyükşehri Belediye Başkanı olduktan sonra ASKİ marifetiyle tamamlatmaya çalıştığı iddiasıyla "Edimin ifasına fesat karıştırmak ve rüşvet almak" suçlamalarıyla hakkında 19 yıl istenen davada bugün karar açıklandı.

Adana 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme heyeti tüm sanıkların rüşvet suçlamalarına beraat verdi. Başkan Sözlü'ye ise "edimin ifasına fesat karıştırmaktan" 5 yıl hapis cezası verildi.

Duruşma sonrasında kendisini karşılayan kalabalığa Adana Adliyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapan Sözlü, "Hüseyin Sözlü faktörünü bertaraf ederek kendilerine alan açmak isteyenler hüsrana uğrayacaktır" diye konuştu.

Siyasi hayatının hep mücadeleyle geçtiğini söyleyen Hüseyin Sözlü, daha önce 3 seçime aday olduğunu ve hep iktidar güçlerinin önüne engeller koyduğunu iddia etti. Son yerel seçimde Ceyhan Kaymakamı ve dönemin Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un da engeliyle karşılaştığını öne süren Hüseyin Sözlü, Ceyhan'ın mevcut Belediye Başkanı Alemdar Öztürk'ün Coş ve Kaymakam ile birlikte kendisine bu davayı hazırladıklarını iddia etti.

Partililerine seslenen Sözlü şunları söyledi:

"İçi boşaltılmış bir bilirkişi raporu ki bilirkişi raporuna imza atanlar bunu aslında bilerek yapmadıklarını itiraf ettiler duruşmada. Açık ve net söylüyorum. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, 2 hafta önce Ottoman Otel'de AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ile tatil yapmıştır. Yeni, onun telkinleriyle Adalet Bakanlığı'nda temizlik hareketinin görüşmelerini yapmıştır. Mahkemenin başkanı Eray Doğan, 2010 referandumundan sonra FETÖ'cüler tarafından kurulan özel mahkemelerin başkanlarından kalanlardan bir tanesidir ve kendi meslektaşları bilir ki çocuklarını orada okuttuğu için korkan, aciz bir adamdır. Ya talimatlarla bunu yaptı ya da bağlılığı devam ediyor. Mücadelemiz bitmedi. Hiç kimse endişeye kapılmasın. Sözlü yalnız değildir. Sözlü Adana'dan, MHP'li belediye başkanıdır. Bundan sonra pes edeceğimizi sanmasın. Cumhuriyetin memleket çocuklarının hukukçuluğunu icra ettiği üst mahkemeler var. Camiam arkamda. Adanam arkamda."

Öte yandan, Yargıtay'ın cezayı onaması halinde Başkan Hüseyin Sözlü'nün belediye başkanlığı görevi düşecek.

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