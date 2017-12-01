Başkan Subaşı, "Özel İdareler Belediyelere Bağlanmasın"

Türkiye Yol-Yapı-İnşaat İşçileri (Yol-İş) Sendikası Muş Şube Başkanı Vedat Subaşı, özel idarelerin tarihi kurumlar olduğunu ve belediyelere bağlanmasının...

Türkiye Yol-Yapı-İnşaat İşçileri (Yol-İş) Sendikası Muş Şube Başkanı Vedat Subaşı, özel idarelerin tarihi kurumlar olduğunu ve belediyelere bağlanmasının sakıncalı olacağını savundu.

2018 yılında görüşülmesi beklenen bütünşehir yasasıyla ilgili bir açıklama yapan Yol-İş Sendikası Şube Başkanı Vedat Subaşı, 6360 sayılı "14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile birlikte, Türkiye'de yerel yönetim sisteminin idari yapılanmada, mali kaynakların dağıtımında, siyasal coğrafyada, yerel hizmetlerin sunumunda ve son olarak imar ve planlama düzeni gibi alanlarda köklü değişimlere sahne olduğunu söyledi. Bu kapsamda, 6360 sayılı Yasa ile birlikte Türkiye'de büyükşehir belediye sayısının 30'a çıkarıldığını dile getiren Subaşı, "Bu alanlarda il özel idareleri kaldırılmış, köyler ve beldeler mahalleye dönüştürülmüştür. Bu yasa ile 30 büyükşehir belediyesinde il özel idareleri kaldırılmış, bin 592 belde ve 16 bin 82 köy mahalleye dönüştürülmüş ve 27 yeni ilçe kurulmuştur. Sözü edilen yasayla birlikte, il özel idarelerinin yüzde 36'sının, belediyelerin yüzde 53'ünün, köylerin ise yüzde 47'sinin kaldırıldığı ortaya çıkmaktadır" dedi.

Türkiye'de yerel yönetimlerin il, belediye ve köyler olmak üzere üçe ayrıldığını belirten Subaşı, "İl özel idareleri işleyişi bakımından merkezi idare ile mahalli idare arasında bir köprü mahiyetindedir. İl özel idareleri genel ve yerel çıkarlar arasındaki uyumu sağlayan önemli bir mahalli idare kuruluşudur. İllerdeki il özel idarelerinin kaldırılması sadece yerel yönetim çevresini değil genel yönetim çevresini de doğrudan etkilemektedir. Şu an için oransal olarak ülkedeki her üç kişiden birini etkileyen, önümüzdeki süreçte ise 6360 sayılı kanunun ülkede genelleşmesiyle tüm vatandaşları etkileyen bu önemli konunun iyi düşünülmesi ve kar zarar analizinin çok iyi yapılması gerekmektedir" diye konuştu.

"İlimiz özelinde bakıldığı zaman Türkiye'nin en büyük ovalarından birini de barındıran 8 bin 650 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip memleketimizin nüfus dağılımının yaklaşık yüzde 40'nın il ve ilçe merkezlerinde, geriye kalan yüzde 60 nüfusun kırsalda yaşadığını görüyoruz" diyen Subaşı, şöyle konuştu:

"Türkiye geneline baktığımız zaman yüzde 25'e, yüzde 75 kent nüfusu daha fazlayken ilimizde bunun tam tersi nüfusun ezici yoğunluğu kırsalda yaşamaktadır. Hem yüz ölçüm hem de demografik yapıya baktığımız zaman Muş İl Özel İdaresi olarak ne kadar büyük bir yükün ve sorumluluğun sahibi olduğumuzu daha iyi görmüş oluruz. Bir de uzun süren kış şartlarıyla değerlendirdiğimizde, aslında kurumumuzun memleketimiz açısından çok büyük bir misyon üstelendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İl özel idaresi olarak görevimizi layıkıyla yerine getirmek için her türlü özveriyi gösterdiğimizi ve vatandaşlarımızın daha insani, daha modern, daha güzel bir yaşama sahip olmaları için her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz. Bu minvalde ilimizin köylerini, dağlarını, ovalarını ilmek ilmek işleyen, sahada asıl yükü omuzlayan işçi arkadaşlarımızın nasıl bir çalışma içerisinde olduğunun bilinmesini isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak hedefi doğrultusunda il özel idaresince yapımı devam eden büyük projelerinin hayata geçirilebilmesi için il özel idare statüsünün sürdürülmesi gerekmektedir."